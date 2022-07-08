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Деякі області України накриють грозові дощі з градом, будуть шквали

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П'ятниця 08 липня 2022 07:34
Деякі області України накриють грозові дощі з градом, будуть шквали Фото: погода в Україні буде з грозами і шквалами (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, буде з опадами у вигляді грозових дощів, а також шквалистим вітром в деяких регіонах, також очікується град місцями. Температура повітря в східних, південних і деяких центральних областях буде висока, при цьому на заході країни буде помітно свіже.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog.

Небезпечні метеорологічні явища - грози, град і шквали до 15-20 метрів на секунду - очікуються в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Так, був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади пройдуть у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській, місцями також у Вінницькій та Київській областях.

  • Погода в центральних регіонах 8 липня

У Вінницькій області вірогідні опади, та не істотні. Температура повітря вдень близько +23... +26 градусів.

У Черкаській області хмарно і дощитиме. Температура повітря вдень +25... +28 градусів.

У Кіровоградській області похмуро, пройдуть опади. Температура повітря вдень +27... +30 градусів.

У Полтавській області теж дощ, похмуро. Температура повітря вдень близько +29... +32 градусів.

У Дніпропетровській області похмуро, але сухо. Температура повітря вдень +31... +34 градусів.

  • Погода в західних регіонах 8 липня

У Львівській області без істотних опадів. Температура повітря вдень +21... +24 градусів.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень близько +22... +26 градусів.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях хмарно, без дощів. Температура повітря вдень +24... +27 градусів.

  • Погода на півночі України 8 липня

У Київській області хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вдень +23... +26 градусів.

У Житомирській області хмарно, та сухо. Температура повітря вдень близько +22... +25 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях похмуро, пройдуть опади. Температура повітря вдень +24... +28 градусів.

  • Погода у східних регіонах 8 липня

У Харківській області похмуро, але без дощів. Температура повітря вдень +31...+33 градусів.

У Донецькій і Луганській областях хмарно, без опадів. Температура повітря вдень +30... +32 градусів.

  • Погода на півдні України 8 липня

В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, очікуються опади. Температура повітря вдень +28... +32 градусів.

У Херсонській та Запорізькій областях мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вдень +30... +34 градусів.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, буде сухо. Температура повітря вдень близько +28... +31 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка погода буде в найближчий тиждень.

А також писали про оновлений прогноз синоптиків на увесь липень в Україні.

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