Некому воевать: террорист Гиркин на видео пожаловался на недостаток "кадров"

Игорь Гиркин рассказал, что "новобранцы" бегут сразу же, как только становится горячо
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) дал интервью одному из YouTube-каналов, в котором пожаловался на недостаток "кадров" в бандформированиях боевиков "Л/ДНР". Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer в Twitter.
Игорь Гиркин утверждает, что начиная с мая и по сегодня на Донбассе идет бойня. При этом за этот период потери "корпусов" в 3-4 раза превышают потери в течение всего предыдущего года.
При этом Гиркин утверждает, что боевики оказались очень сильно обескровлены.
Террорист жалуется на то, что пополнение к боевикам прибывает "до первого обстрела", а после первого же обстрела, "новобранцы" бросают автоматы и уходят.
По словам Гиркина, на фронте сейчас остаются только те, кто воюет с 2014-2015 годов, и с каждым днем их становитя все меньше и меньше.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2019
Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (видео: twitter.com/666_mancer)
Отметим, что пользователи сети в большинстве своем порадовались таким бедственным положением боевиков. Об этом они пишут в своих комментариях.
Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (скрин: twitter.com)
Ранее мы писали о том, что села под Луганском страдают от природного катаклизма, к которому привели действия боевиков в регионе.
К слову, ранее Игорь Гиркин в интервью рассказал, что прятался за гражданскими в Славянске Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита.
Как сообщалось, ранее Гиркин рассказал, что жители оккупированных территорий на Донбассе тихо ненавидят боевиков и терпят только потому, что те с оружием.