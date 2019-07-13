Нікому воювати: терорист Гіркін на відео поскаржився на брак "кадрів"

Ігор Гіркін розповів, що "новобранці" біжать відразу ж, як тільки стає гаряче
Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) дав інтерв'ю одному з YouTube-каналів, в якому поскаржився на брак "кадрів" в бандформуваннях бойовиків "Л/ДНР". Відео в мережу виклав блогер Necro Mancer в Twitter.
Ігор Гіркін стверджує, що починаючи з травня і по сьогодні на Донбасі йде бійня. При цьому за цей період втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують втрати протягом всього попереднього року.
При цьому Гіркін стверджує, що бойовики виявилися дуже сильно знекровлені.
Терорист скаржиться на те, що поповнення до бойовиків прибуває "до першого обстрілу", а після першого ж обстрілу, "новобранці" кидають автомати і йдуть.
За словами Гіркіна, на фронті зараз залишаються тільки ті, хто воює з 2014-2015 років, і з кожним днем їх становитя все менше і менше.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2019
Гіркін поскаржився на нестачу бойовиків в "ДНР" і "ЛНР" (відео: twitter.com/666_mancer)
Зазначимо, що користувачі мережі в більшості своїй пораділи таким тяжким становищем бойовиків. Про це вони пишуть у своїх коментарях.
Гіркін поскаржився на нестачу бойовиків в "ДНР" і "ЛНР" (скрін: twitter.com)
Раніше ми писали про те, що села під Луганськом страждають від природного катаклізму, до якого призвели дії бойовиків в регіоні.
До речі, раніше Ігор Гіркін в інтерв'ю розповів, що ховався за цивільними у Слов'янську Донецької області у 2014 році, використовуючи мирних жителів в якості щита.
Як повідомлялося, раніше Гіркін розповів, що жителі окупованих територій на Донбасі тихо ненавидять бойовиків і терплять тільки тому, що ті зі зброєю.