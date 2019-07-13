ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нікому воювати: терорист Гіркін на відео поскаржився на брак "кадрів"

STYLERВійна    13.07.2019 - 22:14
Нікому воювати: терорист Гіркін на відео поскаржився на брак "кадрів"
Ігор Гіркін (фото: wikimedia.orgDom_kobb)

Ігор Гіркін розповів, що "новобранці" біжать відразу ж, як тільки стає гаряче

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) дав інтерв'ю одному з YouTube-каналів, в якому поскаржився на брак "кадрів" в бандформуваннях бойовиків "Л/ДНР". Відео в мережу виклав блогер Necro Mancer в Twitter.

Ігор Гіркін стверджує, що починаючи з травня і по сьогодні на Донбасі йде бійня. При цьому за цей період втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують втрати протягом всього попереднього року.

При цьому Гіркін стверджує, що бойовики виявилися дуже сильно знекровлені.

Терорист скаржиться на те, що поповнення до бойовиків прибуває "до першого обстрілу", а після першого ж обстрілу, "новобранці" кидають автомати і йдуть.

За словами Гіркіна, на фронті зараз залишаються тільки ті, хто воює з 2014-2015 років, і з кожним днем їх становитя все менше і менше.

Гіркін поскаржився на нестачу бойовиків в "ДНР" і "ЛНР" (відео: twitter.com/666_mancer)

Зазначимо, що користувачі мережі в більшості своїй пораділи таким тяжким становищем бойовиків. Про це вони пишуть у своїх коментарях.

  • Блін, як же мені подобається, як він ниє. Бальзам на душу прям. Спасибі, хлопці.
  • Ну і морло він собі наїв. Не розумію, як він ще живий.
  • Так їх має бути з кожним днем, а краще годиною - ставати все менше і менше.
  • Його б слова, та Богу у вуха.

Нікому воювати: терорист Гіркін на відео поскаржився на брак &quot;кадрів&quot;Нікому воювати: терорист Гіркін на відео поскаржився на брак &quot;кадрів&quot;

Гіркін поскаржився на нестачу бойовиків в "ДНР" і "ЛНР" (скрін: twitter.com)

Раніше ми писали про те, що села під Луганськом страждають від природного катаклізму, до якого призвели дії бойовиків в регіоні.

До речі, раніше Ігор Гіркін в інтерв'ю розповів, що ховався за цивільними у Слов'янську Донецької області у 2014 році, використовуючи мирних жителів в якості щита.

Як повідомлялося, раніше Гіркін розповів, що жителі окупованих територій на Донбасі тихо ненавидять бойовиків і терплять тільки тому, що ті зі зброєю.

Бойовики підло обстріляли мирних жителів на Донбасі і похвалилися відео злочину Хотіли вбити цілу родину: бойовики "ДНР" атакували мирних жителів
Новини України война
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся