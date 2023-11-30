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Неінформативні аналізи: на які тести не варто витрачати гроші

Четвер 30 листопада 2023 18:23
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Неінформативні аналізи: на які тести не варто витрачати гроші Які аналізи робити не потрібно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар розповіла, на які аналізи та тести не варто витрачати свої гроші. Вона пояснила, які аналізи будуть зовсім неінформативні та розповіла, у яких випадках деякі аналізи мають призначати дітям чи дорослим.

Які аналізи робити не потрібно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря та педіатра Діани Протоковило в Instagram.

Аналіз крові на різноманітні гельмінти

Найчастіше призначають аналіз крові на IgG, який може показати, що ваша дитина колись контактувала з тим чи іншим гельмінтом (а хто ж не порпався в землі/піску?). Але ніяк не каже нам, чи дитина хворіє зараз чи ні. Якщо є потреба - глисти шукають виключно в калі!

Аналіз крові на загальний імуноглобулін Е

Він потрібен, щоб підтвердити чи спростувати наявність алергії. Гроші на вітер.

Загальний IgE є сенс здавати тільки якщо підозрюємо імунодефіцит. Бо підвищений його рівень не дорівнює алергія, як і нормальний рівень не виключає наявність алергії.

Кал на дисбактеріоз

Цей аналіз - взагалі ні про що. В жодних міжнародних рекомендаціях такого аналізу немає. Як і не існує діагнозу "дисбактеріоз". Якщо там знаходять якісь зміни - це зовсім не підстава лікувати дитину.

Аналіз крові на IgG до харчових алергенів

Непотрібне тестування. Діагностика алергії - це або пріки, або визначення специфічних імуноглобулінів Е до підозрюваних алергенів.

Аналіз волосся на мікроелементи

Ціна питання - близько 10к. Дефіцит треба шукати по аналізах крові, доцільність визначення всіх існуючих мікроелементів дуже переоцінена.

Зішкріб на кліща демодекс

У більшості випадків не показовий. Бо цей кліщ і в нормі живе в шкірі кожної другої людини. Якщо немає проявів демодекозу - таку знахідку лікувати не треба.

Визначення інфікування Хелікобактером пілорі по аналізу крові на IgG

Аналіз - не інформативно. Має бути або біопсія шлунку і визначення наявності цього збудника (уреазний тест) або шукаємо антиген H.pylori в калі, або дихальний тест.

Аналіз крові в перший день гарячки

Зміни в крові (ознаки вірусної чи бактеріальної інфекції) можемо побачити мінімум з 3 доби гарячки, а то і на 4-5 добу.

Раніше ми писали про то, коли українці можуть зробити аналізи безкоштовно.

А ще розповідали про те, які аналізи потрібно здавати чоловікам, щоб уникнути серйозних хвороб.

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