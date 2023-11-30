Неінформативні аналізи: на які тести не варто витрачати гроші
Лікар розповіла, на які аналізи та тести не варто витрачати свої гроші. Вона пояснила, які аналізи будуть зовсім неінформативні та розповіла, у яких випадках деякі аналізи мають призначати дітям чи дорослим.
Які аналізи робити не потрібно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря та педіатра Діани Протоковило в Instagram.
Аналіз крові на різноманітні гельмінти
Найчастіше призначають аналіз крові на IgG, який може показати, що ваша дитина колись контактувала з тим чи іншим гельмінтом (а хто ж не порпався в землі/піску?). Але ніяк не каже нам, чи дитина хворіє зараз чи ні. Якщо є потреба - глисти шукають виключно в калі!
Аналіз крові на загальний імуноглобулін Е
Він потрібен, щоб підтвердити чи спростувати наявність алергії. Гроші на вітер.
Загальний IgE є сенс здавати тільки якщо підозрюємо імунодефіцит. Бо підвищений його рівень не дорівнює алергія, як і нормальний рівень не виключає наявність алергії.
Кал на дисбактеріоз
Цей аналіз - взагалі ні про що. В жодних міжнародних рекомендаціях такого аналізу немає. Як і не існує діагнозу "дисбактеріоз". Якщо там знаходять якісь зміни - це зовсім не підстава лікувати дитину.
Аналіз крові на IgG до харчових алергенів
Непотрібне тестування. Діагностика алергії - це або пріки, або визначення специфічних імуноглобулінів Е до підозрюваних алергенів.
Аналіз волосся на мікроелементи
Ціна питання - близько 10к. Дефіцит треба шукати по аналізах крові, доцільність визначення всіх існуючих мікроелементів дуже переоцінена.
Зішкріб на кліща демодекс
У більшості випадків не показовий. Бо цей кліщ і в нормі живе в шкірі кожної другої людини. Якщо немає проявів демодекозу - таку знахідку лікувати не треба.
Визначення інфікування Хелікобактером пілорі по аналізу крові на IgG
Аналіз - не інформативно. Має бути або біопсія шлунку і визначення наявності цього збудника (уреазний тест) або шукаємо антиген H.pylori в калі, або дихальний тест.
Аналіз крові в перший день гарячки
Зміни в крові (ознаки вірусної чи бактеріальної інфекції) можемо побачити мінімум з 3 доби гарячки, а то і на 4-5 добу.
Раніше ми писали про то, коли українці можуть зробити аналізи безкоштовно.
А ще розповідали про те, які аналізи потрібно здавати чоловікам, щоб уникнути серйозних хвороб.