Негайно видаліть ці 5 речей з вашого передпокою: він стане зручним та стильним

Навіть найменший передпокій може стати комфортним і охайним простором, якщо правильно організувати зберігання і позбутися зайвих речей.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, про п’ять найпоширеніших речей, які варто прибрати, щоб простір у передпокої став більш функціональним і затишним.
Вхідна зона часто перетворюється на склад сумок, рюкзаків і навіть валіз, які стоять просто на підлозі або на лавці. Це не лише створює хаос, а й ускладнює рух у приміщенні.
Щоб цього уникнути, важливо знайти кожній речі своє місце. Якщо у вас є шафа або комора, краще зберігати там всі сумки, залишаючи поруч лише ту, з якою ви збираєтесь виходити.
Валізи ж краще тримати в спеціальних місцях поза передпокоєм - це звільнить простір і зробить його більш організованим. Пам’ятайте, що порядок у передпокої починається з мінімуму речей на виду.
Відкрита вішалка для верхнього одягу - зручне рішення, але лише якщо на ній небагато речей. Надмірна кількість курток, пальт і светрів створює відчуття захаращеності і ускладнює пошук потрібної речі.
Краще зберігати сезонний одяг окремо - у коробах, сумках або на антресолях. Це звільнить простір, зробить передпокій більш акуратним і приємним для очей.
Часто саме взуття займає найбільше місця в передпокої і псує його вигляд. Взимку це особливо помітно, адже на підлозі можуть лежати мокрі або брудні чоботи, що створює дискомфорт і ризик забруднити підлогу.
Щоб уникнути цього, рекомендують зберігати взуття у спеціальних закритих шафах, комодах або органайзерах. Варто залишати на видному місці тільки ту пару, яку носите щодня.
Якщо простір дозволяє, можна обладнати зону для сушіння взуття - це допоможе зберігати його в належному стані і не залишати воду на підлозі.
Дрібні речі, як шапки, рукавички, шарфи, часто виявляються розкиданими по столиках або шафках, створюючи відчуття безладу. Щоб цього уникнути, виділіть для них окремі ящики або коробки, бажано з поділками для кожного члена родини.
Так ви збережете речі в порядку і зекономите час під час зборів на вихід. Також корисно обрати місце для аксесуарів поблизу дверей, щоб не доводилось ходити по дому в пошуках шапки або рукавичок у холодну пору року.
Хочеться виглядати бездоганно перед виходом, тому багато хто тримає косметику і парфуми саме в передпокої. Однак ця звичка часто призводить до захаращеності і безладу на полицях чи тумбах.
Якщо зовсім не хочеться відмовлятися від такого зберігання, використовуйте спеціальні коробки або органайзери, які гармонійно впишуться в інтер’єр і сховають косметику від очей.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Homes and Gardens, Forbes Home, Real Simple.