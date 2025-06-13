Негайно видаліть ці 5 речей з вашого передпокою: він стане зручним та стильним

Сумки і валізи

Вхідна зона часто перетворюється на склад сумок, рюкзаків і навіть валіз, які стоять просто на підлозі або на лавці. Це не лише створює хаос, а й ускладнює рух у приміщенні.

Щоб цього уникнути, важливо знайти кожній речі своє місце. Якщо у вас є шафа або комора, краще зберігати там всі сумки, залишаючи поруч лише ту, з якою ви збираєтесь виходити.

Валізи ж краще тримати в спеціальних місцях поза передпокоєм - це звільнить простір і зробить його більш організованим. Пам’ятайте, що порядок у передпокої починається з мінімуму речей на виду.

Зайвий одяг на вішалках

Відкрита вішалка для верхнього одягу - зручне рішення, але лише якщо на ній небагато речей. Надмірна кількість курток, пальт і светрів створює відчуття захаращеності і ускладнює пошук потрібної речі.

Краще зберігати сезонний одяг окремо - у коробах, сумках або на антресолях. Це звільнить простір, зробить передпокій більш акуратним і приємним для очей.

Розкидане взуття

Часто саме взуття займає найбільше місця в передпокої і псує його вигляд. Взимку це особливо помітно, адже на підлозі можуть лежати мокрі або брудні чоботи, що створює дискомфорт і ризик забруднити підлогу.

Щоб уникнути цього, рекомендують зберігати взуття у спеціальних закритих шафах, комодах або органайзерах. Варто залишати на видному місці тільки ту пару, яку носите щодня.

Якщо простір дозволяє, можна обладнати зону для сушіння взуття - це допоможе зберігати його в належному стані і не залишати воду на підлозі.

Багато взуття у передпокої - це незручно і некрасиво (фото: Freepik.com)

Шапки, рукавички і аксесуари

Дрібні речі, як шапки, рукавички, шарфи, часто виявляються розкиданими по столиках або шафках, створюючи відчуття безладу. Щоб цього уникнути, виділіть для них окремі ящики або коробки, бажано з поділками для кожного члена родини.

Так ви збережете речі в порядку і зекономите час під час зборів на вихід. Також корисно обрати місце для аксесуарів поблизу дверей, щоб не доводилось ходити по дому в пошуках шапки або рукавичок у холодну пору року.

Косметика і парфуми

Хочеться виглядати бездоганно перед виходом, тому багато хто тримає косметику і парфуми саме в передпокої. Однак ця звичка часто призводить до захаращеності і безладу на полицях чи тумбах.

Якщо зовсім не хочеться відмовлятися від такого зберігання, використовуйте спеціальні коробки або органайзери, які гармонійно впишуться в інтер’єр і сховають косметику від очей.