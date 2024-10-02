7 речей, які краще ніколи не зберігати у шафі

Чи часто ви завдавалися питанням, що деякі речі в шафі лише займають зайве місце і створюють безлад? Отже, ознайомтеся зі списком предметів, яких варто позбутися або знайти їм інше місце, щоб підтримувати ідеальний порядок вдома.

Одяг, який ви більше не носите

Часто ми залишаємо в шафі речі, що стали затісними чи завеликими, сподіваючись, що знову зможемо їх носити "коли прийде час". Але варто зізнатися, що навіть якщо ви повернете собі форму, мода вже встигне змінитися. Тому не зберігайте ці речі в шафі.

Якщо вони вам надто цінні, запакуйте їх у коробку та приберіть на антресолі або на інше сховане місце. Це дозволить звільнити простір для актуального гардероба, який ви використовуєте кожного дня, і зробить місце для нових стильних покупок.

Пам'ятні дрібнички

Милі серцю сувеніри, старі фотографії та листівки заслуговують на краще місце, ніж ящики шафи. Замість того, щоб тримати ці речі захованими, використайте їх для декору: розвісьте фотографії на стінах у красивих рамках, а сувеніри розставте на поличках.

Так ви зможете завжди милуватися цими спогадами, і водночас вони стануть прикрасою вашого інтер’єру. Це не тільки зробить ваш дім затишнішим, але й допоможе тримати шафу впорядкованою.

Одяг, який вже не носимо, не варто зберігати нескінченно у шафі (фото: Freepik.com)

Святковий одяг та костюми

Вечірні сукні, маскарадні костюми та інші святкові речі не потрібно зберігати у шафі разом із повсякденним одягом. Вони займають цінне місце, яке можна використати для зручнішого доступу до того, що носите щодня.

Замість цього складіть святковий одяг у спеціальні коробки або контейнери й зберігайте їх окремо. Це дозволить зберегти святковий гардероб у гарному стані та звільнити місце для зручного доступу до звичайних речей.

Покупки, які не підійшли

Куплені речі, які вам не підійшли, не слід ховати в шафу "для порядку". Якщо ви поставите їх туди, є ризик, що просто забудете про них, і вони так і залишаться лежати без користі.

Замість цього поставте такі покупки на видне місце, щоб вони нагадували вам про необхідність повернення. Це допоможе швидше оформити повернення і не захаращувати шафу непотрібними речами, які ви не носитимете.

Щоденне взуття

Сезонне взуття, яке ви носите найчастіше, краще не зберігати у взуттєвій шафі разом з іншими парами. Для кількох найуживаніших пар можна облаштувати окреме місце в передпокої, наприклад, невелику поличку або килимок.

Так ви легко зможете знайти потрібне взуття, коли збираєтеся на вулицю, і уникнете безладу. До того ж це допоможе зберегти інше взуття в шафі в кращому стані, оскільки вам не доведеться щоразу його рухати, шукаючи необхідну пару.

Чим більше різних речей у шафі, тим складніше у них орієнтуватися (фото: Freepik.com)

Гроші та подарункові сертифікати

Зберігати гроші в шафі - не найкраща ідея. По-перше, злодії, зазвичай, насамперед перевіряють шафи. По-друге, ви самі можете забути про ці гроші і знайти їх через кілька років, коли вони вже втратили свою актуальність.

Те саме стосується і подарункових сертифікатів, які часто мають обмежений термін дії. Краще зберігати їх у безпечному місці або навіть записати нагадування, щоб вчасно використати їх за призначенням.

Їжа

Як не дивно, але багато людей іноді ховають у шафах їжу - від солодощів, щоб приховати їх від дітей, до обідів, щоб не забути взяти на роботу. Однак це погана звичка: навіть герметично упаковані продукти можуть зіпсуватися, просочити одяг запахом або привабити комах.

Краще зберігати їжу на кухні: у шафах, ящиках або в холодильнику, де вона буде в безпеці та не створюватиме незручностей. Це допоможе підтримувати порядок у шафі й уникнути неприємних сюрпризів.