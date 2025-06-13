Немедленно удалите эти 5 вещей из вашей прихожей: она станет удобной и стильной

Даже самая маленькая прихожая может стать комфортным и опрятным пространством, если правильно организовать хранение и избавиться от лишних вещей.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, о пяти самых распространенных вещах, которые стоит убрать, чтобы пространство в прихожей стало более функциональным и уютным.
Входная зона часто превращается в склад сумок, рюкзаков и даже чемоданов, которые стоят прямо на полу или на скамейке. Это не только создает хаос, но и затрудняет движение в помещении.
Чтобы этого избежать, важно найти каждой вещи свое место. Если у вас есть шкаф или кладовка, лучше хранить там все сумки, оставляя рядом только ту, с которой вы собираетесь выходить.
Чемоданы же лучше держать в специальных местах вне прихожей - это освободит пространство и сделает его более организованным. Помните, что порядок в прихожей начинается с минимума вещей на виду.
Открытая вешалка для верхней одежды - удобное решение, но только если на ней немного вещей. Чрезмерное количество курток, пальто и свитеров создает ощущение захламленности и затрудняет поиск нужной вещи.
Лучше хранить сезонную одежду отдельно - в коробах, сумках или на антресолях. Это освободит пространство, сделает прихожую более аккуратной и приятной для глаз.
Часто именно обувь занимает больше всего места в прихожей и портит ее вид. Зимой это особенно заметно, ведь на полу могут лежать мокрые или грязные сапоги, что создает дискомфорт и риск испачкать пол.
Чтобы избежать этого, рекомендуют хранить обувь в специальных закрытых шкафах, комодах или органайзерах. Стоит оставлять на видном месте только ту пару, которую носите ежедневно.
Если пространство позволяет, можно оборудовать зону для сушки обуви - это поможет хранить ее в надлежащем состоянии и не оставлять воду на полу.
Мелкие вещи, как шапки, перчатки, шарфы, часто оказываются разбросанными по столикам или шкафчикам, создавая ощущение беспорядка. Чтобы этого избежать, выделите для них отдельные ящики или коробки, желательно с делениями для каждого члена семьи.
Так вы сохраните вещи в порядке и сэкономите время во время сборов на выход. Также полезно выбрать место для аксессуаров вблизи двери, чтобы не приходилось ходить по дому в поисках шапки или перчаток в холодное время года.
Хочется выглядеть безупречно перед выходом, поэтому многие держат косметику и духи именно в прихожей. Однако эта привычка часто приводит к захламленности и беспорядку на полках или тумбах.
Если совсем не хочется отказываться от такого хранения, используйте специальные коробки или органайзеры, которые гармонично впишутся в интерьер и спрячут косметику от глаз.
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При написании материала были использованы источники: издание Homes and Gardens, Forbes Home, Real Simple.