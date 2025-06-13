Немедленно удалите эти 5 вещей из вашей прихожей: она станет удобной и стильной

Сумки и чемоданы

Входная зона часто превращается в склад сумок, рюкзаков и даже чемоданов, которые стоят прямо на полу или на скамейке. Это не только создает хаос, но и затрудняет движение в помещении.

Чтобы этого избежать, важно найти каждой вещи свое место. Если у вас есть шкаф или кладовка, лучше хранить там все сумки, оставляя рядом только ту, с которой вы собираетесь выходить.

Чемоданы же лучше держать в специальных местах вне прихожей - это освободит пространство и сделает его более организованным. Помните, что порядок в прихожей начинается с минимума вещей на виду.

Лишняя одежда на вешалках

Открытая вешалка для верхней одежды - удобное решение, но только если на ней немного вещей. Чрезмерное количество курток, пальто и свитеров создает ощущение захламленности и затрудняет поиск нужной вещи.

Лучше хранить сезонную одежду отдельно - в коробах, сумках или на антресолях. Это освободит пространство, сделает прихожую более аккуратной и приятной для глаз.

Разбросанная обувь

Часто именно обувь занимает больше всего места в прихожей и портит ее вид. Зимой это особенно заметно, ведь на полу могут лежать мокрые или грязные сапоги, что создает дискомфорт и риск испачкать пол.

Чтобы избежать этого, рекомендуют хранить обувь в специальных закрытых шкафах, комодах или органайзерах. Стоит оставлять на видном месте только ту пару, которую носите ежедневно.

Если пространство позволяет, можно оборудовать зону для сушки обуви - это поможет хранить ее в надлежащем состоянии и не оставлять воду на полу.

Много обуви в прихожей - это неудобно и некрасиво (фото: Freepik.com)

Шапки, перчатки и аксессуары

Мелкие вещи, как шапки, перчатки, шарфы, часто оказываются разбросанными по столикам или шкафчикам, создавая ощущение беспорядка. Чтобы этого избежать, выделите для них отдельные ящики или коробки, желательно с делениями для каждого члена семьи.

Так вы сохраните вещи в порядке и сэкономите время во время сборов на выход. Также полезно выбрать место для аксессуаров вблизи двери, чтобы не приходилось ходить по дому в поисках шапки или перчаток в холодное время года.

Косметика и духи

Хочется выглядеть безупречно перед выходом, поэтому многие держат косметику и духи именно в прихожей. Однако эта привычка часто приводит к захламленности и беспорядку на полках или тумбах.

Если совсем не хочется отказываться от такого хранения, используйте специальные коробки или органайзеры, которые гармонично впишутся в интерьер и спрячут косметику от глаз.