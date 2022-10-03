Негайно видаліть це! 10 речей, які не можна публікувати в соцмережах

Не публікуйте провокативні фото

Фахівці із ведення соцмереж кажуть, що існує різниця між сексуальною та провокаційною фотографією.

Наприклад, світлина, на якій жінки грають у баскетбол у бікіні, це неочевидне, але сексуальне фото, оскільки дівчата грають у м’яч, але скоріш за все увага глядача буде зосереджена на іншому. Провокативним фото буде те, яке зображує людей в прямому сексуальному контексті, наприклад, на ліжку в білизні.

Ці зображення залишаться в Інтернеті назавжди, і тому краще не публікувати подібного взагалі. А якщо постите, то витримуйте тонку межу сексуального та провокативного.

Не заповнюйте сторінку подробицями особистого життя

Деякі пари відчувають потребу бути дуже активними в соціальних мережах, увесь час публікуючи фотографії або відео стосунків. На думку фахівців, користувачі не повинні надто розповідати про свої особисті стосунки в Інтернеті.

Час від часу можна опублікувати "пост із вдячністю чоловікові" чи щось подібне, але не варто робити це щодня чи щотижня, вихваляючись своїми стосунками.

Забудьте про драматичні цитати

Експерти кажуть, що зазвичай такі публікації не розраховані на широку аудиторію, а спрямовані на одну конкретну людину, яка має це побачити та сам зрозуміти сенс.

За іронією долі цього зазвичай не стається, і в результаті автор розчарований, а його читачі ще більше.

Тому набагато краще обговорити та розв'язати проблему з вашим партнером замість безсенсового висвітлення особистого на широкий загал.

Не публікуйте фото з алкоголем або цигарками

Якщо ви хочете мати елегантний вигляд у соцмережах, то ніколи не дозволяйте собі фотографуватися з сигаретами чи алкоголем.

За етикетом, навіть якщо на вечірці є офіційний фотограф, краще не робити кадр із келихом міцного в руках, тому що це фото залишиться в мережі назавжди.

Проте є винятки. Наприклад, історія в Instagram, де ви з подругами цокаєтеся келихами з шампанським. Це не вважається небажаним контентом.

Не заходьте онлайн, коли випили забагато

У багатьох із нас звучить "п’яний голос", навіть якщо ви випили лише два келихи вина. Те ж саме стосується мови, оскільки вона стає повільнішою та невиразною.

Це безперечно "здешевлює" ваше обличчя в соціальних мережах.

Не хваліться собою в Інтернеті

Зараз у соціальних мережах хвастощі - це досить поширене явище, коли люди змагаються одне з одним.

"Вони дуже стараються, щоб глядач зрозумів, що у них чогось багато", - коментують експерти. Як правило, люди, які мають багато, не рекламують це і відповідно більш стримані.

Ніякої королеви драми!

За словами експерта з елегантності, королеви драми існують у соцмережах у великій кількості. Така людина може залишити таємничу публікацію, а потім зникнути, щоб змусити людей задуматися, що сталося.

"Драми" та різні перипетії в житті є нормальними та очікуваними для кожної людини, тому не варто брати собі за звичку постійно публікувати це.

Відкладіть телефон, якщо поганий настрій

Це не погано показувати свою вразливість в Інтернеті чи в особистому житті, але якщо ви занадто негативно налаштовані, краще відкладіть телефон. До того ж у поганому гуморі зростає ризик створення конфліктних ситуацій онлайн.

Зараз українцям часто доводиться ділитися негативними новинами або, можливо, якимись внутрішніми думками, але важливе значення має те, скільки ви це робите.

Відмовтеся від кадрів у поганому освітленні

Це правило стосується не поведінки в Інтернеті, а самої якості контенту. Уночі важко отримати хороші фотографії, оскільки вони часто виходять піксельними, розмитими або мають дивні кольори.

У рази краще робити всі ваші фотографії вдень. Очевидно, це дасть вам набагато приємнішу стрічку в соціальних мережах.

Не грайтеся в блогерів, якщо насправді ними не є

Варто розуміти, що сторінки блогерів - це здебільшого їхня робота, тому вони відрізняються від решти акаунтів.

Однак якщо ваша сторінка особиста й без великої кількості читачів, не постіть занадто багато фотографій та сторіс, не беріть участі в сумнівних розіграшах тощо. З-поміж іншого, це може загрожувати блокуванням вашої сторінки.