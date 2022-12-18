Негайно "швидку"! Лікар назвав дитячі симптоми, які потребують невідкладної допомоги

Деякі симптоми дитячих хвороб і станів потребують термінового звернення до лікаря або навіть виклику швидкої невідкладної допомоги. Їх називають "червоні прапорці", і батьки мають знати їх напам'ять.

Про них розповів в Instagram лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

За словами лікаря, зазначені вище прояви потребують якнайскорішого огляду лікаря і перегляду тактики лікування.

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