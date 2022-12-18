Негайно "швидку"! Лікар назвав дитячі симптоми, які потребують невідкладної допомоги
Коли дитині негайно треба до лікаря (фото: freepik)
Деякі симптоми дитячих хвороб і станів потребують термінового звернення до лікаря або навіть виклику швидкої невідкладної допомоги. Їх називають "червоні прапорці", і батьки мають знати їх напам'ять.
Про них розповів в Instagram лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.
Потрібно звернутися до лікаря якомога раніше (бажано протягом доби), якщо:
- температура вище 38 понад три доби без тенденції зниження (взагалі);
- повторне підвищення температури після періоду нормалізації;
- прогресивне погіршення стану;
- поява утрудненого дихання (задишки);
- біль у вусі, виражений головний біль;
- поява висипу, блювання або діареї на фоні вірусної інфекції.
За словами лікаря, зазначені вище прояви потребують якнайскорішого огляду лікаря і перегляду тактики лікування.
Симптоми, при яких потрібна термінова "швидка":
- порушення свідомості;
- порушення координації рухів;
- судоми;
- виражене утруднене дихання плюс посиніння губ та обличчя;
- температура вище 40, що не знижується звичайними жарознижувальними;
- поява висипки, що не блідніє після натискання;
- сильний головний біль чи біль у животі;
- повна відмова або неможливість пити;
- кровотеча з будь-яких джерел (ніс, рот, кишківник);
- безперервна діарея та (або) блювання.
⠀
Раніше ми писали, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.
Крім того читайте, як не можна лікувати сезонні хвороби.