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Немедленно "скорую"! Врач назвал детские симптомы, требующие неотложной помощи

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Воскресенье 18 декабря 2022 09:30
Немедленно "скорую"! Врач назвал детские симптомы, требующие неотложной помощи Когда ребенку немедленно нужно к врачу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые симптомы детских болезней и состояний нуждаются в срочном обращении к врачу или даже вызову скорой неотложной помощи. Их называют "красные флажки", и родители должны знать их наизусть.

О них рассказал в Instagram врач-инфекционист Роман Пономаренко.

Следует обратиться к врачу как можно раньше (желательно в течение суток), если:

  • температура выше 38 свыше трех суток без тенденции снижения (вообще);
  • повторное повышение температуры после периода нормализации;
  • прогрессивное ухудшение состояния;
  • появление затрудненного дыхания (одышки);
  • боли в ухе, выраженная головная боль;
  • появление сыпи, рвоты или диареи на фоне вирусной инфекции.

По словам врача, указанные выше проявления требуют скорейшего осмотра врача и пересмотра тактики лечения.

Симптомы, при которых требуется срочная "скорая":

  • нарушение сознания;
  • нарушение координации движений;
  • судороги;
  • выраженное затрудненное дыхание плюс посинение губ и лица;
  • температура выше 40, что не снижается обычными жаропонижающими;
  • появление сыпи, не бледнеющей после нажатия;
  • сильная головная боль или боль в животе;
  • полный отказ или невозможность пить;
  • кровотечение из любых источников (нос, рот, кишечник);
  • непрерывная диарея и (или) рвота.


Раньше мы писали, при каких симптомах нельзя производить ингаляцию.

Кроме того, читайте, как нельзя лечить сезонные болезни.

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