Негайно приберіть ці 11 речей від кухонної плити: це дуже небезпечно

Що не можна зберігати поруч з кухонною плитою

Кулінарні олії

Олії, особливо оливкова та насіннєва, дуже чутливі до високих температур. Під впливом тепла вони швидше псуються та стають прогірклими. Для збереження якості олії краще зберігати її в прохолодному, темному місці, далеко від плити.

Спеції

Спеції поблизу плити можуть втрачати свою ароматичну якість, адже висока температура висушує ефірні олії, що дають смак і запах. Крім того, волога, що утворюється від кипіння або тушкування їжі, може сприяти злежуванню спецій у контейнерах. Це ускладнює їх використання і погіршує смакові якості.

Паперові рушники

Паперові рушники є надзвичайно вогненебезпечними. Зберігати їх поруч з плитою небезпечно, оскільки навіть мінімальна іскра може призвести до пожежі. Паперові рушники слід тримати подалі від джерела тепла.

Електроніка

Електронні прилади, такі як тостери або смартфони, можуть постраждати від високих температур. Тепло може пошкодити їх внутрішні компоненти або навіть розплавити їх. Для запобігання пошкодженням краще тримати ці предмети подалі від плити.

Продукти, що легко псуються

Тепло від плити може прискорити псування овочів та фруктів, зокрема картоплі, цибулі та інших продуктів, що зберігаються при кімнатній температурі. Для їх збереження краще вибирати прохолодні та темні місця з низькою вологістю. Поруч з плитою ці продукти швидко псуються.

Мийні засоби

Мийні засоби, як і інші хімічні продукти, можуть бути вогненебезпечними. Якщо вони займуться, випари від їх горіння можуть бути шкідливими для здоров'я. Тому варто зберігати ці засоби подалі від плити.

Навіть якщо біля плити є вільне місце, не варто ставити там будь-які предмети (фото: Freepik.com)

Консерви

Незважаючи на те, що консерви часто вважаються дуже стійкими до зберігання, високі температури можуть спричинити їх псування. Згідно з рекомендаціями, консерви слід зберігати при кімнатній температурі, оскільки температура понад 60 градусів може призвести до їх псування.

Оцет

Так само як і олії, оцет може змінювати свій смак під впливом високих температур. Якщо він зберігається поруч з плитою, ви можете помітити, що він стає "незвичайним" на смак.

Алкоголь

Алкоголь є дуже вогненебезпечним, тому його зберігання поруч з плитою створює серйозну небезпеку. Крім того, довготривале нагрівання може вплинути на смак і якість вина або інших спиртних напоїв.

Кухонні рушники та рукавички для духовки

Рукавички та рушники для кухні краще зберігати подалі від плити, оскільки вони можуть стати причиною загоряння. Краще тримати їх в шухляді, а не на відкритому повітрі поруч з плитою.

Речі з дерева або пластика

Дерев'яні ложки, лопатки та пластикові прилади можуть деформуватися, висихати, плавитися або навіть загорятися під впливом високих температур. Тому вони повинні зберігатися подалі від плити.

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