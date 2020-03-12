Стоимость нефти упала после запрета поездок из Европы в США

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Стоимость нефти упала на 10%

Цены на нефть марок Brent и WTI упали более чем на 10% после обращения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к нации в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Так, по состоянию на 5:10 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent снизилась на 10,6% и составила 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара - снижение на 10,44%.

Причиной для такого падения цены на нефть стало решение Трампа о запрете поездок из стран Европы в США на 30 дней в связи с опасностью распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПЕК снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки до 0,06 млн баррелей в сутки в связи с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, цены на нефть рухнули 9 марта почти на 30% - до 33 долларов за баррель - после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на негативный эффект, который на мировой спрос оказывает распространения коронавируса.