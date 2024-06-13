Недооцінена рослина, яку мають їсти всі протягом року

Що відомо про шавлію

Шавлія належить до сімейства м’ятних (Lamiaceae) разом з багатьма іншими улюбленими кулінарними травами, такими як орегано, чебрець, розмарин, лаванда та інші.

Як і інші представники сімейства м’яти, шавлія має сильні ароматичні леткі олії, які заспокоюють нервову систему, стимулюють травлення та підтримують імунну систему.

Це також чудовий в’яжучий і антисептичний засіб, який можна наносити місцево на подряпини, порізи та висипання або полоскати горло при болю в горлі.

Як обрати найкращу шавлію

В магазині зазвичай цю рослину пакують в пластикові коробочки, звісно, що краще за все оглянути траву перед покупкою

Незалежно від того, купуєте ви шавлію в магазині чи на фермерському ринку, чи збираєте її у своєму саду, зверніть увагу на листя яскравого сірувато-зеленого кольору, без плям, із сильним трав’яним запахом і пухким шаром, який здається гладким на дотик.

Шавлія дуже корисна (фото: klopotenko.com)

Способи використання шавлії

Шавлія часто привертає найбільшу увагу восени та взимку, коли її додають до страв, таких як рагу. Однак рослина є найбільш ароматною, якщо її збирають влітку та на початку осені. Трава також добре зберігається, тому її можна використовувати в стравах цілий рік.

Оскільки сира шавлія дійсно має губчасту структуру, її приємніше споживати вареною або вже приготованою.

Підсумок

Шавлія - ​​це трава, яку можна використовувати цілий рік. Влітку вона особливо яскрава і ви можете використовувати шавлію для ароматизації соусів, м’яса, масла, коктейлів тощо. Під час покупки зверніть увагу на листя яскравого сірувато-зеленого кольору без вад.

Створивши "букет" шавлії зі зрізаних стебел у банку з водою у вашому холодильнику, ви можете зберегти листя свіжими та готовими додавати до страв.