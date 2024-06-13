Недооцененное растение, которое должны есть все в течение года

Что известно о шалфее

Шалфей принадлежит к семейству мятных (Lamiaceae) вместе со многими другими любимыми кулинарными травами, такими как орегано, чабрец, розмарин, лаванда и другие.

Как и другие представители семейства мяты, шалфей имеет сильные ароматические летучие масла, которые успокаивают нервную систему, стимулируют пищеварение и поддерживают иммунную систему.

Это также отличное вяжущее и антисептическое средство, которое можно наносить местно на царапины, порезы и сыпь или полоскать горло при боли в горле.

Как выбрать лучший шалфей

В магазине обычно это растение упаковывают в пластиковые коробочки, конечно, лучше осмотреть траву перед покупкой.

Независимо от того, приобретаете ли вы шалфей в магазине или на фермерском рынке, или собираете его в своем саду, обратите внимание на листья яркого серовато-зеленого цвета, без пятен, с сильным травяным запахом и рыхлым слоем, который кажется гладким на ощупь.

Шалфей очень полезен (фото: klopotenko.com)

Способы использования шалфея

Шалфей часто привлекает наибольшее внимание осенью и зимой, когда его добавляют в блюда, такие как рагу. Однако растение является наиболее ароматным, если его собирают летом и в начале осени. Трава также хорошо хранится, поэтому ее можно использовать в блюдах круглый год.

Поскольку сырой шалфей действительно имеет губчатую структуру, его приятнее потреблять вареным или уже приготовленным.

Итог

Шалфей - это трава, которую можно использовать круглый год. Летом она особенно яркая и вы можете использовать шалфей для ароматизации соусов, мяса, масла, коктейлей и т.д. При покупке обратите внимание на листья яркого серовато-зеленого цвета без изъянов.

Создав "букет" шалфея из срезанных стеблей в банке с водой в вашем холодильнике, вы можете сохранить листья свежими и готовыми добавлять в блюда.