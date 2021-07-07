Недооцененный многими овощ: диетолог рассказала о пользе кабачка

"Эти вещества способны накапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения. Много каротина в цуккини, разновидности кабачков, особенно в желтых плодах. Есть в нем аскорбиновая и фолиевая кислоты - соответственно 17% и 4-5% от суточной потребности", - заявила эксперт.

По ее словам, в мякоти кабачки вообще нет крахмала. Также в малых количествах находится сахароза в 100 г - 0,05 г, поэтому его употребление не вызывает всплесков глюкозы в крови. Кабачок также содержит калий - 11% суточной потребности в 100 г.

"В кабачке есть пищевые волокна и вода, которые необходимы для нормальной работы кишечника. Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника - увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных", - добавила диетолог.

Светлана также рассказала, что клетчатка также связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образование камней в желчном пузыре.

Как выбирать кабачки

Покупать кабачки лучше размером поменьше. Лучше употреблять молодые плоды, а это 7-10 дневная завязь. Такие кабачки вкуснее, и имеют больше полезных веществ.

Пищевая ценность перезревшего кабачка падает. Их мякоть становится твердой, теряет сочность, и их сложно очищать.

Можно ли давать детям

Поскольку мякоть кабачка мягкая и нежная, его можно включать в рацион детей уже с 6 месяцев. Его также могут включать в свое питание беременные.

Кабачки можно давать пожилым людям, и людям, у которых есть проблемы с кишечником. К употреблению этого овоща практически нет противопоказаний. Необходимо следить за своей реакцией на этот продукт.