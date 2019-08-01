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Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 22:00
Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть
Фото: Андрей Богдан (Андрей Богдан/Facebook)

Андрей Богдан написал заявление об отставке с главы офиса президента Зеленского

Андрей Богдан подал в отставку с должности главы офиса президента Владимира Зеленского. Так утверждает источник, на который ссылается РБК-Украина. Прошло всего два месяца после его назначения, но сам Богдан отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

"По собственному желанию", - именно так написано в заявлении Богдана, фотография которого оказалась в сети.

Отметим, что на заявлении нет даты, написано оно на имя президента Владимира Зеленского.

Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть

Интересно, что заместитель Богдана Руслан Рябошапка в комментарии телеканалу "Наш" также опроверг информацию о том, что глава офиса президента подал в отставку..

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новость об отставке Богдана, кто-то верит в это, а кто-то нет.

  • Куда же уходит реальный президент страны?
  • Понти для петеушників. Насправді - Бєня ізраїльський розігрує чергову шахматну партію. Рахунок поки що 1:0 на користь Бєні. Перша партія увійде в підручники шахматних етюдів під назвою "клоун - президент". Блискуче грає Бєня!

Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Некоторые считают, что Богдан свою работу исполнил на 100% и, видимо, нашел должность получше.

 

  • Он свою работу выполнил 100% для Зеленского, теперь чтобы не портить имидж Слуги народа, он увольняется.
  • Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал... Кто же теперь будет смотрящим за гарантом? Хотя, как известно, свято место пусто не бывает.
  • Наверное, он нашел лучше должность.

Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

И все же большинство украинцев уверены, что Богдан просто нашел другую работу.

  • В мэры или премьеры?
  • Диктуют. Пацан грамотный. как бы чего не вышло. Это вам не чашку чая распить за одним столом.
  • Буде замПреЗедента? На двійника не схожий?

Недолго музыка играла: отставка Богдана взбудоражила сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, Богдана назначили главой Администрации президента 21 мая 2019 года. Во время кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента. Богдан также был известен как юрист олигарха Игоря Коломойского.

Как мы ранее писали, Андрей Богдан угодил в неприятную историю. Пользователи сети раскритиковали главу Офиса президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в Facebook. 

Напомним, ранее Богдан взорвал сеть провокационным фото с Зеленским.

 

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
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