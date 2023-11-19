Чи варто українцям вірити у парафінотерапію: відповідь МОЗ

Що таке парафінотерапія

Парафінотерапія - метод альтернативної медицини та теплолікування з використанням високоочищеного білого, позбавленого домішок парафіну (з температурою плавлення 52-55 градусів за Цельсієм).

Перед застосуванням матеріал повністю зневоднюють і нагрівають, після чого наносять на шкіру пацієнта.

Вперше використання теплових властивостей парафіну було запропоноване французьким лікарем Бартом де Сандфором у 1902 році.

Важливою процедурою під час лікування бойових поранень парафінотерапія стала у роки Першої світової війни. Водночас як раніше, так і зараз, не всі медики згодні із застосуванням парафіну в лікувальних і реабілітаційних цілях.

Види парафінотерапії

Підвидів і методик парафінотерапії дуже багато. Основні серед них:

нашаровування (парафін наносять на ту чи іншу ділянку шкіри шаром 1-2 см, покривають компресною клейонкою або вощаним папером, після чого закутують у ковдру чи інший матеріал, який зберігає тепло)

парафінова ванна (на ту чи іншу частину тіла - найчастіше кінцівку - наносять парафін температурою 50-55 градусів, після чого занурюють в посудину, наповнену більш гарячим матеріалом)

Інколи парафінотерапію поєднують з:

озокеритотерапією (використання в медичних цілях парафіну разом з озокеритом - "гірським воском")

грязелікуванням

інфрачервоним опроміненням

В межах косметичних процедур на шкіру додатково можуть наносити різні креми, а до парафіну - додавати ефірні олії чи трави.

Парафін - універсальний матеріал (ілюстративне фото: Рixabay)

Показання до процедур

Як і безліч інших "чудодійних" методів, парафінотерапію застосовують для абсолютно різних ситуацій. Її можуть використовувати, наприклад:

під час болю чи скутості в суглобах

під час неврологічних захворюваннях

задля загоєння ран і травм

для боротьби із сухістю рук

для зменшення зморшок на обличчі

для подолання обмороження

в межах лікування жіночої статевої системи

для подолання захворювання внутрішніх органів тощо

Позиція МОЗ

У МОЗ визнають, що про парафінотерапію існує безліч статей різної якості. Водночас жодна з них не вказує, яку саме дію має цей "диво-метод".

"Єдине, про що можна казати зі впевненістю - здебільшого парафін використовують як допоміжний засіб для зменшення болю. Проте науковці зазначають: ефект від процедури - короткочасний", - нагадали у відомстві.

З огляду на недостатню кількість переконливих доказів ефективності парафінотерапії, експерти закликають не витрачати час та гроші на цей метод. Натомість радять обирати активну, доказову та безоплатну реабілітацію (та лікування) від держави.

Зазначимо також, що парафінотерапія має низку протипоказань. Лікарі не радять застосовувати її під час: