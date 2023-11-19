Стоит ли украинцам верить в парафинотерапию: ответ Минздрава

Парафин дарит свет. Им согреваются наши воины в полевых условиях. Его используют в косметике и электротехнической отрасли. Однако можно ли усилить им эффективность реабилитации или даже лечить пациентов?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам следует знать о парафинотерапии, и советуют ли врачи прибегать к ней во время болезней и в косметических целях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Wikipedia.
Парафинотерапия - метод альтернативной медицины и теплолечения с использованием высокоочищенного белого, лишенного примесей парафина (с температурой плавления 52-55 градусов по Цельсию).
Перед использованием материал полностью обезвоживают и нагревают, после чего наносят на кожу пациента.
Впервые использование тепловых свойств парафина было предложено французским врачом Бартом де Сандфором в 1902 году.
Важной процедурой при лечении боевых ранений парафинотерапия стала в годы Первой мировой войны. В то же время, как раньше, так и сейчас, не все медики согласны с применением парафина в лечебных и реабилитационных целях.
Подвидов и методик парафинотерапии очень много. Основные среди них:
Иногда парафинотерапию сочетают с:
В пределах косметических процедур на кожу дополнительно могут наносить разные кремы, а в парафин - добавлять эфирные масла или травы.
Парафин - универсальный материал (иллюстративное фото: Рixabay)
Как и множество других "чудодейственных" методов, парафинотерапию применяют для совершенно разных ситуаций. Ее могут использовать, например:
В Минздраве признают, что о парафинотерапии существует множество статей разного качества. В то же время ни одна из них не указывает, какое именно действие имеет этот "чудо-метод".
"Единственное, о чем можно говорить с уверенностью - в большинстве своем парафин используют как вспомогательное средство для уменьшения боли. Однако ученые отмечают: эффект от процедуры - кратковременный", - напомнили в ведомстве.
Учитывая недостаточное количество убедительных доказательств эффективности парафинотерапии, эксперты призывают не тратить время и деньги на этот метод. В свою очередь советуют выбирать активную, доказательную и безвозмездную реабилитацию (и лечение) от государства.
Отметим также, что парафинотерапия имеет ряд противопоказаний. Врачи не советуют применять ее во время:
Напомним, ранее мы рассказывали, лечат ли (по мнению медиков) ультразвуковые процедуры.
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