Стоит ли украинцам верить в парафинотерапию: ответ Минздрава

Что такое парафинотерапия

Парафинотерапия - метод альтернативной медицины и теплолечения с использованием высокоочищенного белого, лишенного примесей парафина (с температурой плавления 52-55 градусов по Цельсию).

Перед использованием материал полностью обезвоживают и нагревают, после чего наносят на кожу пациента.

Впервые использование тепловых свойств парафина было предложено французским врачом Бартом де Сандфором в 1902 году.

Важной процедурой при лечении боевых ранений парафинотерапия стала в годы Первой мировой войны. В то же время, как раньше, так и сейчас, не все медики согласны с применением парафина в лечебных и реабилитационных целях.

Виды парафинотерапии

Подвидов и методик парафинотерапии очень много. Основные среди них:

наслаивание (парафин наносят на тот или иной участок кожи слоем 1-2 см, покрывают компрессной клеенкой или вощаной бумагой, после чего укутывают в одеяло или другой материал, сохраняющий тепло)

парафиновая ванна (на ту или иную часть тела - чаще всего конечность - наносят парафин температурой 50-55 градусов, после чего погружают в сосуд, наполненный более горячим материалом)

Иногда парафинотерапию сочетают с:

озокеритотерапией (использование в медицинских целях парафина вместе с озокеритом - "горным воском")

грязелечением

инфракрасным облучением

В пределах косметических процедур на кожу дополнительно могут наносить разные кремы, а в парафин - добавлять эфирные масла или травы.

Парафин - универсальный материал (иллюстративное фото: Рixabay)

Показания к процедурам

Как и множество других "чудодейственных" методов, парафинотерапию применяют для совершенно разных ситуаций. Ее могут использовать, например:

во время боли или скованности в суставах

во время неврологических заболеваний

для заживления ран и травм

для борьбы с сухостью рук

для уменьшения морщин на лице

для преодоления обморожения

во время лечения женской половой системы

для преодоления заболевания внутренних органов и т.п.

Позиция Минздрава

В Минздраве признают, что о парафинотерапии существует множество статей разного качества. В то же время ни одна из них не указывает, какое именно действие имеет этот "чудо-метод".

"Единственное, о чем можно говорить с уверенностью - в большинстве своем парафин используют как вспомогательное средство для уменьшения боли. Однако ученые отмечают: эффект от процедуры - кратковременный", - напомнили в ведомстве.

Учитывая недостаточное количество убедительных доказательств эффективности парафинотерапии, эксперты призывают не тратить время и деньги на этот метод. В свою очередь советуют выбирать активную, доказательную и безвозмездную реабилитацию (и лечение) от государства.

Отметим также, что парафинотерапия имеет ряд противопоказаний. Врачи не советуют применять ее во время: