Недейственные и вредные: медик "разнесла" детские лекарственные препараты

Врач перечислила "чудо-препараты" для детей, которые не только не действуют, а еще и могут навредить.

Речь идет о ноотропах

По словам медика, изначально ноотропы разрабатывались при неврологических расстройствах: после инсульта, эпилепсии, при болезни Альцгеймера. То есть для людей, которым нужно защитить мозг от физического разрушения и активировать нервные клетки для поддержания качества жизни.

Отметим, что доказательной базы исследований с качественной выборкой и многолетними наблюдениями за пациентами, принимающими ноотропы, практически нет.

Именно поэтому ноотропы не назначают за рубежом, а в некоторых странах они вообще запрещены.

В нашей стране ноотропы назначают врачи разных направлений, опираясь на "собственный опыт", назначают недейственные и, что самое основное, иногда вредные препараты поскольку невозможно спрогнозировать действие средства на детский организм.

Примеры недейственных препаратов:

Фенибут

Ноофен

Когнум и тому подобное.

Когда ноотропы не нужны?

При диффузных изменениях на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)

Для "стимуляции", "запуска" и т. д. языка, развития, имитации, коммуникации и так далее

Для уменьшения гиперактивности, улучшения внимания, успокоения "нервов",

Для лечения тиков, патологических привычек,

При любых изменениях нейросонографии,

Для улучшения мозгового кровообращения,

При гипоксически-ишемическом поражении ЦНС в анамнезе.

И этот список "диагнозов" можно продолжать долго. Но "волшебные" таблетки ноотропы при этих состояниях - не действуют.

Детям даже назначают уколы. Врач отмечает, что инъекции кортексином, актовегином, цереброкурином - это больно и точно недопустимо.

Что на самом деле надо делать?

При трудностях речи требуются консультации с логопедом-дефектологом.

Если есть изменения на ЭЭГ, ноотропы не помогут. Когда есть действительно потребность, назначают антиконвульсанты.

Человеческий мозг меняется ежедневно, и укреплять его нужно не ноотропами, а с помощью занятий (для детей в игровой форме).

Гиперактивность и "нервы" корректируются поведенческим руководством со стороны родителей.