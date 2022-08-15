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Недієві та шкідливі: медик "рознесла" дитячі лікарські препарати

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Понеділок 15 серпня 2022 11:58
Недієві та шкідливі: медик "рознесла" дитячі лікарські препарати Фото: Лікар "рознесла" дитячі лікарські препарати
Автор: Світлана Мащенко

Лікарка перерахувала "диво-препарати" для дітей, які не тільки не діють, а ще й можуть нашкодити.

Про це розповіла лікар-невролог Ірина Платонова.

Мова йде про ноотропи

За словами медика, спочатку ноотропи розроблялися при неврологічних розладах: після інсульту, епілепсії, при хворобі Альцгеймера. Тобто для людей, яким потрібно захистити мозок від фізичного руйнування і активувати нервові клітини для підтримки якості життя.

Зазначимо, що доказової бази досліджень із якісною вибіркою і багаторічними спостереженнями за пацієнтами, які приймають ноотропи, практично немає.

Саме тому ноотропи не призначають за кордоном, а в деяких країнах вони взагалі заборонені.

В нашій країні ноотропи призначають лікарі різних напрямів, спираючись на "власний досвід", призначають недієві та, що найосновніше, подекуди шкідливі препарати, оскільки неможливо спрогнозувати дію засобу на дитячий організм.

Приклади недієвих препаратів:

  • Фенібут
  • Ноофен
  • Когнум тощо.

Коли ноотропи не потрібні?

  • При дифузних змінах на електроенцефалограмі (ЕЕГ)
  • Для "стимуляції", "запускання" і т. д. мови, розвитку, імітації, комунікації і так далі
  • Для зменшення гіперактивності, покращення уваги, заспокоєння "нервів",
  • Для лікування тиків, патологічних звичок,
  • При будь-яких змінах нейросонографії,
  • Для покращення мозкового кровообігу,
  • При гіпоксично-ішемічному ураженні ЦНС в анамнезі.

І цей список "діагнозів" можна продовжувати довго. Але "чарівні" таблетки ноотропи при цих станах - не діють.

Дітям навіть призначають уколи. Лікар наголошує, що ін'єкції кортексином, актовегіном, цереброкурином - це боляче і точно неприпустимо.

Що насправді треба робити?

При труднощах мови потрібні консультації з логопедом-дефектологом.

Якщо є зміни на ЕЕГ, ноотропи не допоможуть. Коли є справді потреба, призначають антиконвульсанти.

Людський мозок змінюється щодня, і зміцнювати його треба не ноотропами, а за допомогою занять (для дітей в ігровій формі).

Гіперактивність і "нерви" коригуються поведінковим керівництвом з боку батьків.

Раніше лікар назвала заспокійливі засоби, які насправді не працюють.

Також ми писали про лікарські засоби, які негайно треба викинути з аптечки.

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