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Вас обманывают! Список известных успокаивающих лекарств, которые не работают

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 10:59
Вас обманывают! Список известных успокаивающих лекарств, которые не работают Фото: успокаивающие лекарства не работают (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Аптеки предлагают широкий ассортимент "успокоительных" средств, которые обещают нам снять напряженность и вернуть душевное спокойствие. Но все они бесполезны, когда вам действительно плохо. Они не снимут тревожность, не вылечат от депрессии, а вот что и вылечат - то это ваш кошелек от денег.

Об этом рассказала врач-невролог Ирина Платонова.

По словам медика, большинство людей боятся как огня слова "антидепрессанты", которые в воображении многих чуть ли не наркотики - и "побочок" слишком много и "подсесть" можно. Зато при различных стрессовых расстройствах отдают предпочтение "безопасным" успокоительным.

"Вас обманывают. Успокоительных средств не существует!" - уверяет Ирина Платонова.

Почему успокоительные не работают

По словам медика, они могут подействовать только как плацебо. А вот с хроническим стрессом, тревогой, тоской, депрессией, тиками, бессонницей, средства, на которых написано "успокоительные" не справятся.

Все эти средства либо на травах, либо - что хуже - гомеопатия.

Действительно, на короткий период (час-два) вам может действительно показаться, что стало лучше. Но потом вы снова вернетесь в прежнее состояние.

К тому же, кто сказал, что растительные средства безопасны? Кокаин - тоже растение...

Список бесполезных лекарств:

  • Барбовал
  • Капли успокаивающие Arbor Vitae
  • Валерианы экстракт
  • Notta
  • Магне B6
  • Персен
  • Лазея
  • Глицин
  • Фитосед
  • Антантавати Кидс

Популярный "сильный" успокаивающий Бифрен в комментариях к посту врач также посоветовала выбросить в помойку.

Действенные способы, которые работают

Если испытываете нервное перенапряжение, делайте, что хочется, или же не делайте, что не хочется!

Успокоить на самом деле вас могут:

  • пробежка, спортзал, массаж,
  • шопинг, ресторан,
  • приготовление пищи,
  • чашка кофе с другом
  • время с семьей или наедине,
  • мороженое или шоколад,
  • бокал вина,
  • комедия,
  • новое платье или маникюр,
  • путешествие в горы...

Если проблема более серьезная, не бойтесь антидепрессантов

Конечно же, по назначению врача.

Ирина Платонова советует не бояться этого слова, а антидепрессанты она бы предпочла назвать "средствами, которые лишают людей хронической боли, тревоги, депрессии. Средствами, после которых дети лишаются тиков, коими страдали несколько лет".

Ранее врач рассказала, почему порой "дергается" глаз, и когда с этим надо к врачу.

Также мы писали о лекарствах, которые на самом деле могут покалечить.

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