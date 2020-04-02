В Украине паски начнут святить без посещения церкви: все детали

Пасхальная корзина (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной проблем с освящением пасок

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально он планировался до 3 апреля, но его продлили до 24 числа. При этом Пасха в этом году отмечается 19 апреля, и украинцы столкнуться с проблемой освящения пасок. Но в Житомире придумали интересное решение.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские власти договорились с хлебозаводами об освящении пасок прямо на производстве. К таким мерам местные власти были вынуждены прибегнуть в связи с пандемией коронавируса.

"Для того, чтобы мы могли получить освященные паски на всех производствах, это и Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир, мы освятим эти паски. В торговых сетях можно будет купить сразу освященные паски", - заявил Сухомлин в своем видеообращении в Facebook.

Напомним, что в Минздраве назвали главную группу риска для коронавируса среди украинцев. Главный санитарный врач Украины Виктора Ляшко подчеркнул, что в группе риска находятся люди с сахарным диабетом. К такому выводу медики пришли после анализа смертельных случаев в Украине.

Он также отметил, что чаще всего получить осложнения от коронавируса могут пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые плохо влияют на иммунную систему.