За недбалість доведеться "заплатити" здоров'ям: як часто потрібно прати домашні капці

Домашні капці - це те взуття, в якому людина проводить чи не найбільше часу. Тому з часом вони можуть стати справжнім розсадником бактерій. Варто знати, як часто треба прати капці.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що станеться, якщо довго не прати капці та чим це загрожує здоров'ю.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Live strong та сайт Bedroom athletics.
Ортопед Аліса Куізінас розповіла, що тапочки, які довге не перуться містять в собі багато мікробів та бактерій.
Чим довше ви не будете їх прати, тим більшою є ймовірність того, що в них накопичаться мікроби чи інші подразники, які можуть негативно вплинути на шкіру ніг.
Важливо знати, що капці можуть містити бактерії та грибки, що викликають мікоз стопи і грибок нігтів на ногах, а також віруси, що викликають бородавки.
До того ж всередині капців можуть накопичуватися відмерлі клітини шкіри, пил та інше сміття, яке потенційно може викликати свербіж або подразнення ніг.
Ще більше негативні наслідки можуть принести ноги, які здатні до пітливості, оскільки піт створює тепле й вологе середовище, яке сприяє розмноженню інфекційних мікробів.
За словами ортопеда, прати капці потрібно тоді, коли ви бачите забрудненість чи відчуваєте неприємний запах. Загалом, варто це робити кілька разів на рік.
Зокрема, дотримуйтесь таких правил:
Дотримуйтеся цих вказівок, щоб підтримувати капці в чистоті та зменшити кількість прання:
Більшість людей викидають зношені або пошкоджені капці та купують нові. Але якщо у вас є улюблена пара, від якої ви не можете відмовитись, то їх можна відремонтувати:
Якщо у вас є різні капці для теплої та холодної зимової погоди, зберігайте їх належним чином між сезонами. Перш ніж зберігати їх, почистіть та переконайтеся, що вони повністю висохли.
Напхайте капці паперовими рушниками, щоб вони тримали форму і зберігайте їх в оригінальній коробці для взуття або пластикових контейнерах.
Ніколи не зберігайте шкіряні капці в закритих пакетах. Їм потрібно дихати протягом тих місяців, коли вони знаходяться в шафі.
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