За недбалість доведеться "заплатити" здоров'ям: як часто потрібно прати домашні капці

Шкода для ніг

Ортопед Аліса Куізінас розповіла, що тапочки, які довге не перуться містять в собі багато мікробів та бактерій.

Чим довше ви не будете їх прати, тим більшою є ймовірність того, що в них накопичаться мікроби чи інші подразники, які можуть негативно вплинути на шкіру ніг.

Важливо знати, що капці можуть містити бактерії та грибки, що викликають мікоз стопи і грибок нігтів на ногах, а також віруси, що викликають бородавки.

До того ж всередині капців можуть накопичуватися відмерлі клітини шкіри, пил та інше сміття, яке потенційно може викликати свербіж або подразнення ніг.

Ще більше негативні наслідки можуть принести ноги, які здатні до пітливості, оскільки піт створює тепле й вологе середовище, яке сприяє розмноженню інфекційних мікробів.

Як часто прати

За словами ортопеда, прати капці потрібно тоді, коли ви бачите забрудненість чи відчуваєте неприємний запах. Загалом, варто це робити кілька разів на рік.

Зокрема, дотримуйтесь таких правил:

перед пранням капці обробляються миючим розчином вручну

прати їх потрібно у спеціальному мішечку, при температурі не вище 30-40 градусів

обирайте режим "Ручне прання" та вимкніть функцію віджиму

прополоскати капці краще двічі

Як зберегти чистими довше

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб підтримувати капці в чистоті та зменшити кількість прання:

одягніть шкарпетки. Роблячи це, ви зменшите кількість мертвої шкіри, жиру та запахів, які ваші спітнілі ноги перенесуть на капці

носіть їх тільки в приміщенні. Звичайно, якщо носити тапочки на вулиці, то вони забруднюються швидше

Догляд та ремонт капців

Більшість людей викидають зношені або пошкоджені капці та купують нові. Але якщо у вас є улюблена пара, від якої ви не можете відмовитись, то їх можна відремонтувати:

розпущені шви можна зшити заново, щоб закріпити верхню частину на підошві

на тканинних тапочках, які стираються наскрізь на підошві, ви можете вирізати шматок тканини відповідно до контуру тапочок, а потім пришити

якщо капці мають шкіряний верх, регулярне нанесення кондиціонера або полірування шкіри допоможе зберегти її еластичність і запобігти появі тріщин

Якщо у вас є різні капці для теплої та холодної зимової погоди, зберігайте їх належним чином між сезонами. Перш ніж зберігати їх, почистіть та переконайтеся, що вони повністю висохли.

Напхайте капці паперовими рушниками, щоб вони тримали форму і зберігайте їх в оригінальній коробці для взуття або пластикових контейнерах.

Ніколи не зберігайте шкіряні капці в закритих пакетах. Їм потрібно дихати протягом тих місяців, коли вони знаходяться в шафі.