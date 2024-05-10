За халатность придется "заплатить" здоровьем: как часто нужно стирать домашние тапочки

Вред для ног

Ортопед Алиса Куизинас рассказала, что тапочки, которые стираются, содержат в себе много микробов и бактерий.

Чем дольше вы не будете их стирать, тем больше вероятность того, что в них накопятся микробы или другие раздражители, которые могут негативно повлиять на кожу ног.

Важно знать, что тапочки могут содержать бактерии и грибки, вызывающие микоз стопы и грибок ногтей на ногах, а также вирусы, вызывающие бородавки.

К тому же внутри тапочек могут накапливаться отмершие клетки кожи, пыль и другой мусор, который потенциально может вызвать зуд или раздражение ног.

Еще более негативные последствия могут принести ноги, способные к потливости, поскольку пот создает теплую и влажную среду, способствующую размножению инфекционных микробов.

Как часто стирать

По словам ортопеда, стирать тапочки нужно тогда, когда вы видите загрязненность или чувствуете неприятный запах. В общем, стоит это делать несколько раз в год.

В частности, соблюдайте следующие правила:

перед стиркой тапки обрабатываются моющим раствором вручную

стирать их нужно в специальном мешочке, при температуре не выше 30-40 градусов

выбирайте режим "Ручная стирка" и выключите функцию отжима

прополоскать тапочки лучше дважды

Как сохранить чистыми дольше

Следуйте указаниям, чтобы поддерживать тапочки в чистоте и уменьшить количество стирки:

наденьте носки. Делая это, вы уменьшите количество мертвой кожи, жира и запахов, которые ваши вспотевшие ноги перенесут на тапочки

носите их только в помещении. Конечно, если носить тапочки на улице, то они загрязняются быстрее

Уход и ремонт тапок

Большинство людей выбрасывают изношенные или поврежденные тапочки и покупают новые. Но если у вас есть любимая пара, от которой вы не можете отказаться, то их можно отремонтировать:

распущенные швы можно сшить заново, чтобы закрепить верхнюю часть на подошве

на тканевых тапочках, которые стираются насквозь на подошве, вы можете вырезать кусок ткани в соответствии с контуром тапочек, а затем пришить

если тапочки имеют кожаный верх, регулярное нанесение кондиционера или полирование кожи поможет сохранить ее эластичность и предотвратить появление трещин

Если у вас есть разные тапочки для теплой и холодной зимней погоды, храните их должным образом между сезонами. Прежде чем хранить их, очистите и убедитесь, что они полностью высохли.

Напхайте тапочки бумажными полотенцами, чтобы они держали форму и храните их в оригинальной коробке для обуви или пластиковых контейнерах.

Никогда не храните кожаные тапочки в закрытых пакетах. Им нужно дышать на протяженнее месяца, когда они находятся в шкафу.