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Недавно вернулась из Франции: новые подробности о зараженной харьковчанке

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 07:02
Недавно вернулась из Франции: новые подробности о зараженной харьковчанке
Коронавирус в Харькове (коллаж: РБК-Украина)

Жительница Харькова вернулась из Франции 11 марта

Коронавирус в Харькове был зафиксирован у жительницы города 20 марта. Также в пятницу Министерство здравоохранения заявило о еще 40 случаях заражения опасной инфекцией. Но председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что в регионе зараженных нет.

Одной из заболевших COVID-19 стала харьковчанка, которая 11 марта вернулась из Франции. При этом она находится в Киевской области, поэтому в Харькове и регионе больных коронавирусом нет.

"Следует сообщить, что действительно заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того, как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодня на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировано", - доложил Алексей Кучер.

Коронавирус в Харькове - кто и когда заболел

Стоит отметить, что в Харьковской области пока нет экспресс-тестов на коронавирус. О том, когда они появятся, рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес. По словам Кернеса, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.

"В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности", - написал мэр.

При этом 19 марта с подозрением на коронавирус были изолированы 22 человека.

Напомним, что ранее врачи назвали новые способы защиты от коронавируса.

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