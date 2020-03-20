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Коронавирус в Украине: пострадала еще одна область

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 21:19
Коронавирус в Украине: пострадала еще одна область
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Первый случай в Харьковской области был зафиксирован 20 марта

Коронавирус в Украине распространяется в разных отдаленных уголках страны. Так, в Харьковской области подтвердился первый случай заражения опасным агентом COVID-19. Всего по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев заражения. Об этом говорится в официальном заявлении МОЗ.

Как сообщается, случай заражения опасным вирусом произошел на территории Харьковской области. По данным ВОЗ, инкубационный период заражения коронавирусом составляет от 2 до 14 дней. При этом инфекция может передаваться даже до момента появления симптомов заболевания.

Также в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на 20 марта два новых случая также зафиксированы в Ивано-Франковской и во Львовской областях.

Стоит напомнить, что ранее эксперт назвал реальные сроки окончания карантина в Украине. По мнению инфекциониста, директор Revival Institute for Future Вадима Аристова, очень легкомысленно рассчитывать, что 3 апреля все станет, как было.

Также РБК-Украина писало, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек. Из них умерло более 10 тысяч.

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