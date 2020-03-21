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Нещодавно повернулася з Франції: нові подробиці про заражену харків'янку

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 07:02
Нещодавно повернулася з Франції: нові подробиці про заражену харків'янку
Коронавірус у Харкові (колаж: РБК-Україна)

Мешканка Харкова повернулася з Франції 11 березня

Коронавірус у Харкові був зафіксований у жительки міста 20 березня. Також в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я заявило про ще 40 випадків зараження небезпечною інфекцією. Але голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер повідомив, що в регіоні заражених немає.

Однією з хворих на COVID-19 стала харків'янка, яка 11 березня повернулася з Франції. При цьому вона знаходиться в Київській області, тому в Харкові і регіоні хворих на коронавірус немає.

"Слід повідомити, що дійсно захворіла харків'янка, яка з 11 березня, після того, як повернулася з Франції, знаходиться в Київській області. Тобто на сьогодні на території нашого регіону хворих на коронавірус не зафіксовано", - доповів Олексій Кучер.

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Варто відзначити, що у Харківській області поки немає експрес-тестів на коронавірус. Про те, коли вони з'являться, розповів мер Харкова Геннадій Кернес. За словами Кернеса, в ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів, всі медустанови переведені в стан готовності.

"В ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів, всі медустанови переведені в стан готовності", - написав мер.

При цьому 19 березня з підозрою на коронавірус були ізольовані 22 людини.

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали нові способи захисту від коронавіруса.

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