"Недавно плакал": Андре Тан рассказал о личной жизни и признался в шопоголизме

Андре Тан, один из самых известных дизайнеров Украины, откровенно рассказал о личной жизни, разводе и гнете публичности. А еще признался, что ему пришлось обращаться за помощью к психологу, чтобы вылечиться от шопоголизма.

Об этом он рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

Дизайнер тратил на вещи баснословные суммы, а однажды в 2008 году даже за одну поездку в США потратил все свои деньги, которые зарабатывал полгода. По его словам, это было 15 тысяч долларов.

Со своей поездки тогда он привез в Украину 6 чемоданов вещей. При этом Андре Тан признался, что ходил к психологу, чтобы излечиться от шопоголизма.

Дизайнер также рассказал, что развод с супругой для него был настоящей трагедией. В тот непростой период жизни Андре Тану помогали его друзья. Долгое время после развода ему не хотелось ничего делать. Но вкус к жизни ему вернула дочь Соня.

"Сентиментальный сильно стал. Я буквально недавно плакал. У меня Соня на выходных всегда, и она просто меня обняла и сказала: "Папа, ты мой самый лучший мужчина на свете". Это меня так вообще растрогало", - признался дизайнер.

В такие моменты, по словам Андре Тан, он понимает, что жизнь продолжается и нужно двигаться дальше.

Он также рассказал, что начал ходить на свидания, но пока что никаких серьезных отношений у него нет, и он находится в поиске.

Андре Тан рассказал о личной жизни и шопоголизме (видео: YouTube)