ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Недавно плакал": Андре Тан рассказал о личной жизни и признался в шопоголизме

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 17:52
"Недавно плакал": Андре Тан рассказал о личной жизни и признался в шопоголизме Фото: Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Роман Мирончук

Андре Тан, один из самых известных дизайнеров Украины, откровенно рассказал о личной жизни, разводе и гнете публичности. А еще признался, что ему пришлось обращаться за помощью к психологу, чтобы вылечиться от шопоголизма.

Об этом он рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

Дизайнер тратил на вещи баснословные суммы, а однажды в 2008 году даже за одну поездку в США потратил все свои деньги, которые зарабатывал полгода. По его словам, это было 15 тысяч долларов.

Со своей поездки тогда он привез в Украину 6 чемоданов вещей. При этом Андре Тан признался, что ходил к психологу, чтобы излечиться от шопоголизма.

Дизайнер также рассказал, что развод с супругой для него был настоящей трагедией. В тот непростой период жизни Андре Тану помогали его друзья. Долгое время после развода ему не хотелось ничего делать. Но вкус к жизни ему вернула дочь Соня.

"Сентиментальный сильно стал. Я буквально недавно плакал. У меня Соня на выходных всегда, и она просто меня обняла и сказала: "Папа, ты мой самый лучший мужчина на свете". Это меня так вообще растрогало", - признался дизайнер.

В такие моменты, по словам Андре Тан, он понимает, что жизнь продолжается и нужно двигаться дальше.

Он также рассказал, что начал ходить на свидания, но пока что никаких серьезных отношений у него нет, и он находится в поиске.

Андре Тан рассказал о личной жизни и шопоголизме (видео: YouTube)

Напомним, Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой.

Ранее Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Шоу-бизнес
LITE
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели