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"Нещодавно плакав": Андре Тан розповів про особисте життя і зізнався в шопоголізмі

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Четвер 20 січня 2022 17:52
"Нещодавно плакав": Андре Тан розповів про особисте життя і зізнався в шопоголізмі Фото: Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Роман Мирончук

Андре Тан, один з найвідоміших дизайнерів України, відверто розповів про особисте життя, розлучення і гніт публічності. А ще зізнався, що йому довелося звертатися за допомогою до психолога, щоб вилікуватися від шопоголізму.

Про це він розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Дизайнер витрачав на речі нечувані суми, а одного разу в 2008 році навіть за одну поїздку в США витратив всі свої гроші, які заробляв півроку. За його словами, це було 15 тисяч доларів.

Зі своєї поїздки тоді він привіз в Україну 6 валіз речей. При цьому Андре Тан зізнався, що ходив до психолога, щоб вилікуватися від шопоголізму.

Дизайнер також розповів, що розлучення з дружиною для нього було справжньою трагедією. У той непростий період життя Андре Тану допомагали його друзі. Довгий час після розлучення йому не хотілося нічого робити. Але смак до життя йому повернула дочка Соня.

"Сентиментальний сильно став. Я буквально недавно плакав. У мене Соня на вихідних завжди, і вона просто мене обняла і сказала: "Тато, ти мій найкращий чоловік на світі". Це мене так взагалі зворушило", - зізнався дизайнер.

У такі моменти, за словами Андре Тан, він розуміє, що життя триває і потрібно рухатися далі.

Він також розповів, що почав ходити на побачення, але поки що ніяких серйозних стосунків у нього немає, і він знаходиться в пошуку.

Андре Тан розповів про особисте життя і шопоголізм (відео: YouTube)

Нагадаємо, Андре Тан підказав, чим можна замінити шапку взимку.

Раніше Андре Тан навчив догляду за одягом, щоб він служив довго.

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