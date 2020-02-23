"Нечаянно" попали на беспорядки: санжаровцы записали новое видеообращение

Недавно в Новых Санжарах прошли беспорядки против поселения в поселке эвакуированных из Китая здоровых сограждан. На протестах в Новых Санжарах заметили "фермеров" из-под Рады, гастролирующих по "горячим точкам" Украины. Спортсмены решили записать видео, в котором уверяют, что случайно попали на баррикады и являются местными жителями. По их данным, они только поставляли пирожки тем, кто участвовал в беспорядках.

Как говорится в видеообращении, молодые люди являются местными жителями Новых Санжар. Соответствующее обращение было обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

"Мы хотим опровергнуть все обращения и угрозы в Facebook, которые нам поступают. Мы являемся местными жителями (Новых Санжар. – ред.), мы никакие не титушки. Все обвинения, все то, что выливается на нас в Facebook… Мы являемся жителями Новых Санжар, мы здесь родились. Я (первый слева. – ред.) участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот, я люблю свою страну", – рассказали парни.

Один из них объяснил, что в день, когда началось противостояние с полицией, они там оказались ради интереса и пробыли не более часа.

"За этот час (нахождения там) мне присылают угрозы, всякую грязь", – подтвердили все трое.

Также они назвали свои имена (слева направо): Корниенко Максим Романович, Зозуля Дмитрий Александрович, Пальков Александр Александрович.

"В массовых беспорядках мы участия не принимали. Привозили только голодным людям пирожки. Зашли на полтора часа, стали и попали в кадр", – сказали они в свое оправдание.

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Также мы писали, что на второй день после беспорядков санжаровцы прокомментировали ситуацию и даже принесли извинения за вчерашнюю панику перед эвакуированными соотечественниками. При этом жители поселка раскритиковали действующую власть, нехватку информации и СМИ, которых упрекают в произошедшем.