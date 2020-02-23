Протестующий из Новых Санжар извинился перед силовиками за нецензурную брань

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина сообщил, что был пьяный во время протестов и не осознавал, что делает

Житель Новых Санжар, который во время акции протеста против эвакуации украинцев из Китая набросился с нецензурной бранью на полицейского - ветерана и боевого офицеро, извинился за оскорбления. Видеообращение опубликовала пресс-служба Нацполиции.

Мужчина сообщил, что во время протестов был пьян и не осознавал, что делает. Он высказал готовность встретиться с полицейским и лично принести извинения.

Напомним, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

В полиции опубликовали видео на котором видно, как нетрезвый мужчина грубо и нецензурно ругается, сыплет обвинениями в адрес правоохранителя и рассказывает о своем боевом опыте в зоне проведения АТО/ООС, призывая полицейского самого уезжать воевать на Донбасс. На самом деле мужчина накинулся на ветерана, боевого офицера Александра Нетребко, который после демобилизации отправился служить в патрульную полицию.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.