Иностранке в обсервации в "Новых Санжарах" понадобилась помощь врачей

Фото: врачи в "Новых Санжарах" (facebook.com/viktor.liashko)

В эвакуированной из Уханя обострилась хроническая болезнь

Эвакуированной из Уханя иностранке, которая находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары", вчера понадобилась неотложная помощь врачей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По словам Ляшко, у иностранной гражданки в обсервации вчера появился боль в животе. После осмотра и консультирования со специалистом, было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - рассказал он.

Представитель Минздрава отметил, что врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков острых респираторных заболеваний в данной иностранки и других граждан в обсервации нет.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019. Люди в обсервации будут проходить обследование на коронавирус дважды в день.

Кроме того, вчера эвакуированные из Уханя сдали кровь для анализа на присутствие коронавируса. Лица в обсервации каждые три дня будут проверяться на коронавирус с помощью украинских тест-систем.