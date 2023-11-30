Небувалий масштаб руйнувань. Як виглядає Крим після найсильнішого шторму в історії (фото, відео)

У Криму помалу вщухає "шторм століття". Негода завдала містам і селам пів острова непоправної шкоди значних масштабів. Пропагандисти лише оцінюють збитки, але в мережі вже достатньо кадрів.
РБК-Україна (проєкт Styler) показує, що в Криму наробила негода.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал "Крымский ветер", Telegram-канал "Mash на волне", Telegram-канал "Инсайдер", матеріал "Крым. Реалии".
Минулого тижня над територією України пронісся сильний циклон, який спричинив сніжні бурі, заметілі та навіть шторм у Криму. Складалося враження, що море буквально виходить з берегів.
В Євпаторії відбулися підтоплення: з міста евакуювали 368 мешканців. В Ялті попадали багато дерев і пошкоджено газопровід. Через негоду трасу Саки - Євпаторія перекрили, а понеділок 27 листопада оголосили неробочим днем.
Псевдовлада пів острова заявляє, що це був найстрашніший шторм за увесь час.
З одного боку мешканцям Криму допомагають впоратися з проблемами, які принесла негода, а з іншого - в селах під Севастополем люди сидять без світла з 26 листопада, тому що не можуть додзвонитися до ремонтних бригад.
Всього понад 40 000 людей у Криму залишаються без світла станом на 29 листопада.
Вода викидала з моря все, що могла. Ось, наприклад, пляж Солдатський закидало камінням.
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А тут вода винесла на берег реактивно-спливальну міну. Вона виявилася навчальною.
Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"
Значного пошкодження зазнав також Інститут біології південних морів у Севастополі. Вода знищила бібліотеку, чотири лабораторії, музей-акваріум з 500 тваринами, маяк радіобіологічного корпуса, експериментальний устричний спат та маломірне судно "Молюск".
Фото: Telegram-канал "Mash на волне"
Відомо також, що шторм затопив берегову лінію оборони, інженерні забудови та вогневі позиції армії РФ у Криму.
Раніше ми розповідали про те, що в Криму вивісили український прапор, чекаючи на ЗСУ.
А також повідомляли про те, що окупанти влаштували виставку з експонатів, які викрали в Україні.