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Небывалый масштаб разрушений. Как выглядит Крым после сильнейшего шторма в истории (фото, видео)

Крым после шторма (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

В Крыму постепенно утихает "шторм века". Непогода нанесла городам и селам полуострова непоправимый ущерб значительным масштабам. Пропагандисты только оценивают ущерб, но в сети уже достаточно кадров.

РБК-Украина (проект Styler) показывает, что в Крыму натворила непогода.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал "Крымский ветер", Telegram-канал "Mash на волне", Telegram-канал "Инсайдер", материал "Крым. Реалии".

Как выглядит Крым после шторма

На прошлой неделе над территорией Украины пронесся сильный циклон, повлекший за собой снежные бури, метели и даже шторм в Крыму. Создавалось впечатление, что море буквально выходит из берегов.

В Евпатории произошли подтопления: из города были эвакуированы 368 жителей. В Ялте попадали многие деревья и поврежден газопровод. Из-за непогоды трассу Саки - Евпатория перекрыли, а понедельник 27 ноября объявили нерабочим днем.

Псевдовласти полуострова заявляют, что это был самый страшный шторм за все время.

 

С одной стороны, жителям Крыма помогают справиться с проблемами, которые принесла непогода, а с другой - в селах под Севастополем люди сидят без света с 26 ноября, потому что не могут дозвониться до ремонтных бригад.

Всего более 40 000 человек в Крыму остаются без света по состоянию на 29 ноября.

Вода выбрасывала с моря все, что могла. Вот, например, пляж Солдатский забросало камнями.

Скриншот

А тут вода вынесла на берег реактивно-всплывающую мину. Она оказалась учебной.

Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

Значительное повреждение получил также Институт биологии южных морей в Севастополе. Вода уничтожила библиотеку, четыре лаборатории, музей-аквариум с 500 животными, маяк радиобиологического корпуса, экспериментальный устричный спат и маломерное судно "Молюск".

Фото: Telegram-канал "Mash на волне"

Известно, что шторм затопил береговую линию обороны, инженерные застройки и огневые позиции армии РФ в Крыму.

 

Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму вывесили украинский флаг, ожидая ВСУ.

А также сообщали о том, что оккупанты устроили выставку из похитивших в Украине экспонатов.

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