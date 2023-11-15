"Ми чекаємо ЗСУ". В Криму замайорів український прапор (фото)

В Криму 15 листопада замайорів український прапор. Стяг повісили активісти на горі Бойка, щоб дати всім зрозуміти, що півострів - це українська земля.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram "Жовта стрічка".

Що відомо про український прапор в Криму

Відомо, що акцію провели учасники руху громадянського спротиву "Жовта Стрічка".

На фото ви можете побачити великий державний прапор нашої країни на фоні гір.

"Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим — це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно. Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна!" - сказано у повідомленні.

В Криму підняли прапор України (фото: t.me/yellowribbon_ua)

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року розпочалась збройна окупація Криму Росією. Саме цю дату Верховна Рада визнала офіційно початком тимчасової окупації Кримського півострова.