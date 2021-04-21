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Над небом Киева раскинулась восхитительная радуга-мост: "весенняя природа незабываемая!" (фото)

Автор: Владимир Костырин

Над небом Киева раскинулась весенняя радуга сегодня после довольно "пасмурного и дождливого" прогноза синоптиков, восхитив жителей столицы своей необычайной красотой. Пользователи сети делятся снимками яркого атмосферного явления.

Фото разноцветной дуги 21 апреля опубликовала Елена Фиданян в Facebook.

Женщина показала радугу на фоне нежных облаков, парящих в голубом небе. Она раскинулась над Днепром, словно соединила два берега столицы, став еще одним мостом.

Примечательно, что семицветная воздушная дуга снята именно над новым мостом.

"Два перевесла: цветная и железобетонная радуга. Все будет хорошо", - подписала кадры киевлянка.

Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Елена Фиданян)

При этом в комментариях к посту пользователи интернета пишут, что на самом деле их не два, а три, а также делятся своими впечатлениями и новыми снимками радуги.

Яркая радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com/tatyana.posadska)

  • Цветное - как творчество учителя, железобетонное - как нормативка
  • Какая красота, весенняя природа незабываемая!
  • Быть весне!
  • Радуга сверху донизу и абрикосовый куст

Снимками радуги делятся жители разных районов Киева (фото: facebook.com / Татьяна Дидух)

Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Марина Комракова)

Радуга буквально касается асфальта в Киеве (фото: facebook.com/el.shemaiev)

Радугу показали также жители Дарницкого района Киева 21 апреля (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)

Ранее сообщалось, что прошлой осенью в небе засияла уникальная лунная радуга, и потрясающее явление попало на фото.

Также мы писали о том, что в январе в небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление - солнечное гало показали на фото, и снимки действительно завораживают.

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