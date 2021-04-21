Над небом Киева раскинулась восхитительная радуга-мост: "весенняя природа незабываемая!" (фото)

Женщина показала радугу на фоне нежных облаков, парящих в голубом небе. Она раскинулась над Днепром, словно соединила два берега столицы, став еще одним мостом.

Примечательно, что семицветная воздушная дуга снята именно над новым мостом.

"Два перевесла: цветная и железобетонная радуга. Все будет хорошо", - подписала кадры киевлянка.

Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Елена Фиданян)

При этом в комментариях к посту пользователи интернета пишут, что на самом деле их не два, а три, а также делятся своими впечатлениями и новыми снимками радуги.

Яркая радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com/tatyana.posadska)

Цветное - как творчество учителя, железобетонное - как нормативка

Какая красота, весенняя природа незабываемая!

Быть весне!

Радуга сверху донизу и абрикосовый куст

Снимками радуги делятся жители разных районов Киева (фото: facebook.com / Татьяна Дидух)

Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Марина Комракова)

Радуга буквально касается асфальта в Киеве (фото: facebook.com/el.shemaiev)

Радугу показали также жители Дарницкого района Киева 21 апреля (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)