Над небом Киева раскинулась восхитительная радуга-мост: "весенняя природа незабываемая!" (фото)

Над небом Киева раскинулась весенняя радуга сегодня после довольно "пасмурного и дождливого" прогноза синоптиков, восхитив жителей столицы своей необычайной красотой. Пользователи сети делятся снимками яркого атмосферного явления.
Фото разноцветной дуги 21 апреля опубликовала Елена Фиданян в Facebook.
Женщина показала радугу на фоне нежных облаков, парящих в голубом небе. Она раскинулась над Днепром, словно соединила два берега столицы, став еще одним мостом.
Примечательно, что семицветная воздушная дуга снята именно над новым мостом.
"Два перевесла: цветная и железобетонная радуга. Все будет хорошо", - подписала кадры киевлянка.
Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Елена Фиданян)
При этом в комментариях к посту пользователи интернета пишут, что на самом деле их не два, а три, а также делятся своими впечатлениями и новыми снимками радуги.
Яркая радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com/tatyana.posadska)
Снимками радуги делятся жители разных районов Киева (фото: facebook.com / Татьяна Дидух)
Радуга над Киевом 21 апреля (фото: facebook.com / Марина Комракова)
Радуга буквально касается асфальта в Киеве (фото: facebook.com/el.shemaiev)
Радугу показали также жители Дарницкого района Киева 21 апреля (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)
Ранее сообщалось, что прошлой осенью в небе засияла уникальная лунная радуга, и потрясающее явление попало на фото.
Также мы писали о том, что в январе в небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление - солнечное гало показали на фото, и снимки действительно завораживают.