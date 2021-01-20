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В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживает

Кривой Рог, Среда 20 января 2021 15:09
В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживает
Гало в Кривом Роге (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге из-за морозной погоды появилось очень редкое атмосферное явление, которое называется солнечное гало.

Фотографии этого красивого оптического явления в среду, 20 января, сняла пользователь Facebook с ником Nata Li.

Уточняется, что гало образовалось сегодня при температуре воздуха -17 градусов.

В комментариях к посту она отметила, что гало в Кривом Роге действительно завораживает, "особенно когда реально его видишь".

В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживаетВ небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживает

Гало в небе над Кривым Рогом 20 января (фото с Facebook-страницы Nata Li)

"Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов", - говорится в публикации.

Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживает

В Кривом Роге заметили гало 20 января (фото с Facebook-страницы Nata Li)

Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими - касательные малого и большого гало.

Отметим, что появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде.

В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление: действительно завораживает

Гало образовалось в морозную погоду в Кривом Роге 20 января (фото с Facebook-страницы Nata Li)

Ранее сообщалось, что летом под Одессой жители наблюдали необычное явление - паргелия, или "двойник" Солнца.

Также мы писали о том, что климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год и предупредили, что погодные рекорды станут нормой.

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