RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Над небом Києва розкинулася чарівна веселка-міст: "весняна природа незабутня!" (Фото)

Автор: Володимир Костирін

Над небом Києва розкинулася весняна веселка сьогодні після досить "похмурого і дощового" прогнозу синоптиків, захопивши жителів столиці своєю надзвичайною красою. Користувачі мережі діляться знімками яскравого атмосферного явища.

Фото різноколірної дуги 21 квітня опублікувала Олена Фіданян у Facebook.

Жінка показала веселку на тлі ніжних хмар, що ширяють блакитним небом. Вона розкинулася над Дніпром, ніби з'єднала два береги столиці, ставши ще одним мостом.

Примітно, що семикольорова повітряна дуга знята саме над новим мостом.

"Два перевесла: кольорова і залізобетонна веселка. Все буде добре", - підписала кадри киянка.

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Олена Фіданян)

При цьому в коментарях до посту користувачі інтернету пишуть, що насправді їх не два, а три, а також діляться своїми враженнями та новими знімками веселки.

Яскрава веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com/tatyana.posadska)

  • Кольорове - як творчість вчителя, залізобетонне - як нормативка
  • Яка краса, весняна природа незабутня!
  • Бути весні!
  • Веселка зверху донизу та абрикосовий кущ.

Знімками веселки діляться жителі різних районів Києва (фото: facebook. com / Тетяна Дідух)

Веселка над Києвом 21 квітня (фото: facebook.com / Марина Комракова)

Веселка буквально торкається асфальту в Києві (фото: facebook.com/el.shemaiev)

Веселку показали також жителі Дарницького району Києва 21 квітня (фото: facebook.com/valeria.sorochan.1)

Раніше повідомлялося, що минулої осені у небі засяяла унікальна місячна веселка, і приголомшливе явище потрапило на фото.

Також ми писали про те, що у січні у небі над Кривим Рогом помітили рідкісне природне явище - сонячне гало показали на фото, і знімки дійсно заворожують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрКиїв
Читайте також
У переході київського метро стався обвал: "він втомився" (фото)
Коли в Україну прийде потепління: прогноз Укргідрометцентру
Прогноз погоди