Небо над Украиной прояснится, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 29 июня (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о дождях в восточных областях

Погода в Украине 29 июня, в воскресенье, будет жаркой и солнечной. Разрушительный циклон ушел с западных областей, но новый циклон накроет Левобережную Украину. Максимальная температура будет достигать +32 градусов. Подробный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, 29 июня в западных областях наконец-то перестанут лить дожди. Однако вместе с этим новый циклон накроет все области Левобережной Украины. При этом осадки не будут обильными. Только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются ливни.

Мокрая погода не сильно повлияет на уровень тепла в течение дня. Теплее всего 29 июня будет на юге и в центре Украины, где уровень тепла поднимется до +27… +32 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +26 до +30 градусов в течение дня. В восточных областях градусники опустятся до +26… +29 градусов.

В целом по Украине ожидается солнечная жаркая погода.

Погода в Украине 29 июня будет мокрой и жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.

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Автор: Киселева Анна