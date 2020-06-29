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Небо над Україною проясниться, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    29.06.2020 - 07:31
Небо над Україною проясниться, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок
Погода в Україні 29 червня (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про дощі в східних областях

Погода в Україні 29 червня, в неділю, буде спекотною і сонячною. Руйнівний циклон пішов з західних областей, але новий циклон накриє Лівобережну Україну. Максимальна температура сягатиме +32 градусів. Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, 29 червня в західних областях нарешті перестануть лити дощі. Однак разом з цим новий циклон накриє всі області Лівобережної України. При цьому опади не будуть рясними. Тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях очікуються зливи.

Мокра погода не сильно вплине на рівень тепла протягом дня. Найтепліше 29 червня буде на півдні та в центрі України, де рівень тепла підніметься до +27... +32 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +26 до +30 градусів протягом дня. У східних областях термометри опустяться до +26... +29 градусів.

У цілому по Україні очікується сонячна спекотна погода.

Небо над Україною проясниться, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 29 червня буде мокрою та спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ГідрометцентрсиноптикиПогода
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