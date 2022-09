Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео)

Явление заметили 14 сентября 2022 в 23:57 (по киевскому времени). Яркий огненный шар пылал в атмосфере между Северной Ирландией и Шотландией. Событие длилось до 20 секунд.

Американское метеорное общество (AMS) и Метеорная сеть Великобритании (UKMON) получили более 1000 отчетов 1 из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.

Известно, что огненный шар вошел в атмосферу к северу от Лок-Райан и погасла к северу от острова Айлей.

Can't believe Я помню это и управляется catch it on camera!! Going over Paisley at 10 pm #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record