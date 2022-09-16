ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео)

Новина українською →
Британские острова, Пятница 16 сентября 2022 10:35
Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео) Коллаж РБК-Украина: Огненный шар пролетел над Европой
Автор: Светлана Мащенко

Жители Британских островов 14 сентября наблюдали невероятное зрелище. В небе пронесся огненный шар, озаривший ночной небосвод. Ученые уже ответили, что это было.

Об этом пишет Watchers.

Явление заметили 14 сентября 2022 в 23:57 (по киевскому времени). Яркий огненный шар пылал в атмосфере между Северной Ирландией и Шотландией. Событие длилось до 20 секунд.

Американское метеорное общество (AMS) и Метеорная сеть Великобритании (UKMON) получили более 1000 отчетов 1 из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.

Известно, что огненный шар вошел в атмосферу к северу от Лок-Райан и погасла к северу от острова Айлей.

Что это было?

Ученые дали объяснение этому явлению, придя к выводу, что это - космический мусор, сгоревший в атмосфере.

Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео)

Траектория огненного шара (фото: AMS)

Раньше мы писали, что в небе над Россией взорвался огромный метеорит.

Также читайте, что космическое тело пролетело над норвежским городом Осло.

Читайте РБК-Украина в Google News
космос метеорит Астероид
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь