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В небе над Россией взорвался огромный метеорит: появилось видео

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Сочі, Среда 08 декабря 2021 11:02
В небе над Россией взорвался огромный метеорит: появилось видео Коллаж РБК-Украина: В небе над Россией взорвался огромный метеорит
Автор: Светлана Мащенко

В небе над российским курортным городом Сочи пролетел и взорвался крупный метеорит, который подсветил вечернее небо и черноморское побережье.

Очевидцы сняли видео падения и момента взрыва, и опубликовали в сети.

Сообщается, что болид заметили 7 декабря около 20:00 в Лазаревском районе. Также его было видно и в других районах города и ближних поселках.

На видео можно увидеть, что космический объект взялся будто ниоткуда, взорвался и мгновенно погас.

Так происходит, когда метеор на огромной скорости сталкивается с атмосферой планеты.

Что такое метеороид, метеор и метеорит

Метеоры, в отличие от метеоритов, до Земли не долетают и сгорают в ее атмосфере. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".

Большинство метеоров, падающих на землю - лишь небольшие частицы, которые движутся с огромной скоростью, оставляя огненный след при сгорании.

Добраться до поверхности планеты и стать метеоритами (теми самыми редкими космическими камнями) способны только относительно крупные объекты.

Метеориты и их фрагменты можно купить в Украине

Владельцем метеорита может стать любой человек, который может себе это позволить финансово. Стоимость камней из космоса разная, и зависит от многих факторов - размера, количества долетевших обломков, происхождения и тому подобное.

Например, в Украине камешек можно приобрести от 2,2 до 400 тысяч гривен.

На фото ниже четырехкилограммовый метеорит, который нашли в африканской Кении. За него продавец просит 399 900 грн. Возраст такого камешка около 4,5 млрд лет.

В небе над Россией взорвался огромный метеорит: появилось видео

Метеорит за 400 тысяч из Кении (fama.ua)

Отметим, что в начале этого года над Россией взорвался метеорит. Это произошло над Камчаткой 10 января.

Также космическое тело не так давно пролетело над норвежским городом Осло, осветив ночное небо и напугав местных.

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