Небо над Європою освітила рухома вогнена куля: що це було (відео)
Мешканці Британських островів 14 вересня спостерігали неймовірне видовище. В небі пронеслася вогняна куля, яка осяяла нічний небосхил. Вчені вже дали відповідь, що це було.
Про це пише Watchers.
Явище помітили 14 вересня 2022 року о 23:57 (за київським часом). Яскрава вогняна куля палала в атмосфері між Північною Ірландією та Шотландією. Подія тривала до 20 секунд.
Американське метеорне товариство (AMS) і Метеорна мережа Великобританії (UKMON) отримали понад 1000 звітів 1 з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.
Відомо, що вогняна куля увійшла в атмосферу на північ від Лок-Райан і згасла на північ від острова Айлей.
Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI— Vanessa (@_vangal) September 14, 2022
Що це було?
Науковці дали пояснення цьому явищу, дійшовши до висновку, що це - космічне сміття, яке згоріло в атмосфері.
Траєкторія вогненної кулі (фото: AMS)
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