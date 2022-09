Небо над Європою освітила рухома вогнена куля: що це було (відео)

Явище помітили 14 вересня 2022 року о 23:57 (за київським часом). Яскрава вогняна куля палала в атмосфері між Північною Ірландією та Шотландією. Подія тривала до 20 секунд.

Американське метеорне товариство (AMS) і Метеорна мережа Великобританії (UKMON) отримали понад 1000 звітів 1 з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.

Відомо, що вогняна куля увійшла в атмосферу на північ від Лок-Райан і згасла на північ від острова Айлей.

