У небі над Ла-Маншем вибухнув метеорит: відео "самознищення" небесного тіла

Вранці 13 лютого у земну атмосферу над Ла-Маншем увійшов метеор і вибухнув. Астероїд під назвою Sar2667 був у діаметрі не більш як 1 метр і рухався зі швидкістю 14 кілометрів за секунду.
Світло від "самознищення" небесного тіла було видно у Франції, Великій Британії та Бельгії.
Про це повідомило в Twitter Європейське космічне агентство ESA. Також відео вибуху небесного тіла діляться користувачі цієї соцмережі.
"Невеликий однометровий метеорит (невеликий астероїд) був виявлений і, як очікується, знову увійде в атмосферу Землі над північною Францією між 3:50 ранку та 4:03 ранку. Якщо ви поруч, подивіться на небо, щоб побачити падаючу зірку", - йдеться у повідомленні агентства ESA.
Також зазначається, що це лише сьомий випадок, коли зіткнення астероїда було передбачено до того, як воно сталося. Це ознака швидкого прогресу у світовій здатності виявляти астероїди.
За останніми оцінками ESA, точка падіння невеликого астероїда знаходилася неподалік від Руана, в Нормандії.
Згідно з опублікованими зображеннями та свідченнями інтернет-користувачів у Twitter, астероїд справді було видно в Нормандії, Парижі, на півдні Англії, Бельгії.
"Наживо з центру Парижа. Набагато вище в небі, ніж я думав. І ще яскравіше!" - написав один із користувачів Twitter, поділившись відео, на якому видно світловий слід, що на повній швидкості опускається в небо.
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