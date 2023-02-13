В небе над Ла-Маншем взорвался метеорит: видео "самоуничтожения" небесного тела

Утром 13 февраля в земную атмосферу над Ла-Маншем вошел метеорит и взорвался. Астероид под названием Sar2667 был в диаметре не более 1 метра и двигался со скоростью 14 километров в секунду.
Свет от "самоуничтожения" небесного тела был виден во Франции, Великобритании и Бельгии.
Об этом сообщило в Twitter Европейское космическое агентство ESA. Также видео взрыва небесного тела делятся пользователи этой соцсети.
"Небольшой однометровый метеорит (небольшой астероид) был обнаружен и, как ожидается, снова войдет в атмосферу Земли над северной Францией между 3:50 утра и 4:03 утра. Если вы рядом, посмотрите на небо, чтобы увидеть падающую звезду", - говорится в сообщении агентства ESA.
Также отмечается, что это лишь седьмой случай, когда столкновение астероида было предусмотрено до того, как оно произошло. Это признак быстрого прогресса в мировой способности обнаруживать астероиды.
По последним оценкам ESA, точка падения небольшого астероида находилась недалеко от Руана в Нормандии.
Согласно опубликованным изображениям и свидетельствам интернет-пользователей в Twitter, астероид действительно был виден в Нормандии, Париже, на юге Англии, Бельгии.
"Вживую из центра Парижа. Гораздо выше в небе, чем я думал. И еще ярче!" - написал один из пользователей Twitter, разделившись видео, на котором видно световой след, что на полной скорости опускается в небо.
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