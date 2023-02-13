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В небе над Ла-Маншем взорвался метеорит: видео "самоуничтожения" небесного тела

Над Ла-Маншем взрвался метеорит (коллаж: РБК-Styler)
Автор: Василина Копытко

Утром 13 февраля в земную атмосферу над Ла-Маншем вошел метеорит и взорвался. Астероид под названием Sar2667 был в диаметре не более 1 метра и двигался со скоростью 14 километров в секунду.

Свет от "самоуничтожения" небесного тела был виден во Франции, Великобритании и Бельгии.

Об этом сообщило в Twitter Европейское космическое агентство ESA. Также видео взрыва небесного тела делятся пользователи этой соцсети.

Что известно об этом метеорите

"Небольшой однометровый метеорит (небольшой астероид) был обнаружен и, как ожидается, снова войдет в атмосферу Земли над северной Францией между 3:50 утра и 4:03 утра. Если вы рядом, посмотрите на небо, чтобы увидеть падающую звезду", - говорится в сообщении агентства ESA.

Место вхождения метеорита в атмосферу (скриншот)

Также отмечается, что это лишь седьмой случай, когда столкновение астероида было предусмотрено до того, как оно произошло. Это признак быстрого прогресса в мировой способности обнаруживать астероиды.

По последним оценкам ESA, точка падения небольшого астероида находилась недалеко от Руана в Нормандии.

Согласно опубликованным изображениям и свидетельствам интернет-пользователей в Twitter, астероид действительно был виден в Нормандии, Париже, на юге Англии, Бельгии.

"Вживую из центра Парижа. Гораздо выше в небе, чем я думал. И еще ярче!" - написал один из пользователей Twitter, разделившись видео, на котором видно световой след, что на полной скорости опускается в небо.

Ранее мы рассказывали о том, что русский спутник развалился на орбите на облако обломков.

Недавно мы делились новыми удивительными фото нашей планеты из космоса.

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Ла-Маншметеоролог