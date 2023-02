У небі над Ла-Маншем вибухнув метеорит: відео "самознищення" небесного тіла

"Невеликий однометровий метеорит (невеликий астероїд) був виявлений і, як очікується, знову увійде в атмосферу Землі над північною Францією між 3:50 ранку та 4:03 ранку. Якщо ви поруч, подивіться на небо, щоб побачити падаючу зірку", - йдеться у повідомленні агентства ESA.

Місце входження метеорита в атмосферу (скриншот)

Також зазначається, що це лише сьомий випадок, коли зіткнення астероїда було передбачено до того, як воно сталося. Це ознака швидкого прогресу у світовій здатності виявляти астероїди.

За останніми оцінками ESA, точка падіння невеликого астероїда знаходилася неподалік від Руана, в Нормандії.

Згідно з опублікованими зображеннями та свідченнями інтернет-користувачів у Twitter, астероїд справді було видно в Нормандії, Парижі, на півдні Англії, Бельгії.

"Наживо з центру Парижа. Набагато вище в небі, ніж я думав. І ще яскравіше!" - написав один із користувачів Twitter, поділившись відео, на якому видно світловий слід, що на повній швидкості опускається в небо.

Wow ! Live from Paris center. A lot higher in the sky than I anticipated. And a lot brighter as well.

En direct de Paris centre. Nettement plus haut dans le ciel que je le pensais. Et plus brillant aussi ! #Sar2667 #asteroid #asteroide pic.twitter.com/Tf9dRauFqJ