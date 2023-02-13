У небі над Ла-Маншем вибухнув метеорит: відео "самознищення" небесного тіла

Світло від "самознищення" небесного тіла було видно у Франції, Великій Британії та Бельгії.

Вранці 13 лютого у земну атмосферу над Ла-Маншем увійшов метеор і вибухнув. Астероїд під назвою Sar2667 був у діаметрі не більш як 1 метр і рухався зі швидкістю 14 кілометрів за секунду.

Про це повідомило в Twitter Європейське космічне агентство ESA. Також відео вибуху небесного тіла діляться користувачі цієї соцмережі.

Що відомо про цей метеорит

"Невеликий однометровий метеорит (невеликий астероїд) був виявлений і, як очікується, знову увійде в атмосферу Землі над північною Францією між 3:50 ранку та 4:03 ранку. Якщо ви поруч, подивіться на небо, щоб побачити падаючу зірку", - йдеться у повідомленні агентства ESA.

Місце входження метеорита в атмосферу (скриншот)

Також зазначається, що це лише сьомий випадок, коли зіткнення астероїда було передбачено до того, як воно сталося. Це ознака швидкого прогресу у світовій здатності виявляти астероїди.

За останніми оцінками ESA, точка падіння невеликого астероїда знаходилася неподалік від Руана, в Нормандії.

Згідно з опублікованими зображеннями та свідченнями інтернет-користувачів у Twitter, астероїд справді було видно в Нормандії, Парижі, на півдні Англії, Бельгії.

"Наживо з центру Парижа. Набагато вище в небі, ніж я думав. І ще яскравіше!" - написав один із користувачів Twitter, поділившись відео, на якому видно світловий слід, що на повній швидкості опускається в небо.