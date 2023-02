В небе над Ла-Маншем взорвался метеорит: видео "самоуничтожения" небесного тела

"Небольшой однометровый метеорит (небольшой астероид) был обнаружен и, как ожидается, снова войдет в атмосферу Земли над северной Францией между 3:50 утра и 4:03 утра. Если вы рядом, посмотрите на небо, чтобы увидеть падающую звезду", - говорится в сообщении агентства ESA.

Место вхождения метеорита в атмосферу (скриншот)

Также отмечается, что это лишь седьмой случай, когда столкновение астероида было предусмотрено до того, как оно произошло. Это признак быстрого прогресса в мировой способности обнаруживать астероиды.

По последним оценкам ESA, точка падения небольшого астероида находилась недалеко от Руана в Нормандии.

Согласно опубликованным изображениям и свидетельствам интернет-пользователей в Twitter, астероид действительно был виден в Нормандии, Париже, на юге Англии, Бельгии.

"Вживую из центра Парижа. Гораздо выше в небе, чем я думал. И еще ярче!" - написал один из пользователей Twitter, разделившись видео, на котором видно световой след, что на полной скорости опускается в небо.

Wow ! Live from Paris center. A lot higher in the sky than I anticipated. And a lot brighter as well.

En direct de Paris centre. Nettement plus haut dans le ciel que je le pensais. Et plus brillant aussi ! #Sar2667 #asteroid #asteroide pic.twitter.com/Tf9dRauFqJ