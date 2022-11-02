У небі над Києвом спостерігали унікальний сонячний "німб": захоплюючі фото явища

Гало помітили у середу в другій половині дня у чистому небі, майже безхмарному.

Сонячне гало у київському небі 2 листопада (фото: facebook.com/valentina.zhitanska)

Схожа на веселку дуга розкинулася над сонцем, яке вже почало спускатися на небосхилі, і ввечері ефект гало став ще видовищнішим і справді унікальним.

Гало у небі над столицею (фото: t.me/kievreal1)

Звернімо увагу, що сонячне гало вважається рідкісним явищем для України - воно з'являється на небі при поєднанні кількох факторів. Помітити його можна частіше саме за холодної погоди, коли на вулиці підвищена вологість.

Так, у повітрі в таку мить знаходиться велика кількість крижаних кристалів, і сонячне світло, проходячи крізь них, візуально утворює дугу навколо сонця.

У небі над Києвом спостерігали гало (фото: t.me / Київський Рух)

Схожі процеси, спричинені дисперсією світла в кристалах льоду, відбуваються і при з'явленні веселки.

У зимовий час таке оптичне явище можна спостерігати при яскравому сонці, морозі та високій вологості, а влітку - при зміні погоди.

Гало у небі над Києвом 2 листопада (фото: t.me/kievreal1)

Додамо, що найчастіше гало можна побачити в Антарктиді на її крижаному куполі та схилах, розташованих на висоті 2700-3500 м над рівнем моря. Там їх можна спостерігати протягом цілого дня, при цьому їхня форма та забарвлення може змінюватися.

До речі, хоч загалом ефект гало в нашій країні можна спостерігати не так часто, у столиці воно з'являється восени вже вдруге. Так, раніше воно виникло у небі над Київською областю у День знань, 1 вересня.