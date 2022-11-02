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В небе над Киевом наблюдали уникальный солнечный "нимб": захватывающие фото явления

Коллаж РБК-Украина: в небе над Киевом заметили солнечное гало
Автор: Владимир Костырин

Над Киевом в небе сегодня наблюдалось редкое атмосферное оптическое явление, которое внешне напоминает своеобразный нимб вокруг солнца - гало. Такой радужный круг вокруг светила жители и гости столицы запечатлели на фото.

Кадры уникального природного явления 2 ноября разместили в сети.

Гало заметили в среду во второй половине дня в чистом небе, почти безоблачном.

Солнечное гало в киевском небе 2 ноября (фото: facebook.com/valentina.zhitanska)

Похожая на радугу дуга раскинулась над солнцем, которое уже стало спускаться на небосводе, и в предвечернее время эффект гало стал еще зрелищнее и действительно уникальным.

Гало в небе над столицей (фото: t.me/kievreal1)

Обратим внимание, что солнечное гало считается редким явлением для Украины - оно появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Заметить его можно чаще именно в холодную погоду, когда на улице повышенная влажность.

Так, в воздухе в такой момент находится большое количество ледяных кристаллов, и солнечный свет, проходя сквозь них, визуально образует дугу вокруг солнца.

В небе над Киевом наблюдали гало (фото: t.me / Киевский Движ)

Похожие процессы, вызванные дисперсией света в кристаллах льда, происходят и при образовании радуги.

В зимнее время такое оптическое явление можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности, а летом - при смене погоды.

Гало в небе над Киевом 2 ноября (фото: t.me/kievreal1)

Добавим, что чаще всего гало можно увидеть в Антарктиде на ее ледяном куполе и на склонах, расположенных на высоте 2700-3500 м над уровнем моря. Там их можно наблюдать в течение целого дня, при этом их форма и окраска может меняться.

Кстати, хоть в целом эффект гало в нашей стране можно наблюдать не так часто, в столице оно появляется этой осенью уже во второй раз. Так, ранее оно образовалось в небе над Киевской областью в День знаний, 1 сентября.

Напомним, перед этим в начале прошлого года солнечное гало наблюдали в небе над Кривым Рогом.

А летом 2020-го в Одессе зафиксировали в ночном небе особенно сильное лунное гало.

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Киев