Небезпека побутової хімії. Дерматолог назвала компоненти, які викликають алергію: список

Кому найбільше загрожує алергія на побутову хімію

"Алергія на мийні засоби нерідко з'являється у людей, робота яких пов'язана з постійним контактом з хімічними речовинами. До неї схильні продавці у магазинах побутової хімії, спеціалісти підприємств із виробництва засобів для прибирання, працівники, які здійснюють зберігання та доставку такої продукції, прибиральники громадських приміщень", - пояснює лікар.

Найчастіше алергію провокують такі компоненти:

поверхнево-активні речовини

фосфати

оптичні відбілювачі

хлор

аміак

формальдегіди

нітробензол

нафтові дистиляти

феноли та крезоли

штучні ароматизатори

"Алергія на мийні засоби для посуду та прання зустрічається майже так само часто, як харчова алергія. Проявляється вона при безпосередньому контакті зі шкірою рук під час миття посуду, прибирання чи прання засобом, яким ви раніше не користувалися. Вона може виникати, якщо залишки мийного засобу залишилися на посуді, предметах або у волокнах тканини під час прання", - каже Тарнавська.

Також алергія проявляється при вдиханні частинок мийного засобу при використанні, або ж якщо засіб зберігається в погано закритій або дірявій упаковці, чи він зберігається разом із харчовими продуктами, та його частки потрапляють у їжу.

Потенційно небезпечні речовини у побутовій хімії (фото: svitppt.com.ua)

Які ознаки вказують на алергію на побутову хімію

"Симптоми алергічної реакції на миючий засіб можуть проявитися через кілька годин після контакту", - говорить дерматолог.

Алергію на миючий засіб можна запідозрити за такими ознаками:

сухість, почервоніння та лущення шкіри

свербіж шкіри

може виникати висип як при кропив'янці

поява "бульбашок" на тілі, наповнених рідиною, які лопаються і викликають біль

реакцією дихальних шляхів, таких як нежить, кашель, закладеність носа

тяжкі розлади функціонування внутрішніх органів

"Якщо після використання мийного засобу ви зіткнулися із симптомами, схожими на алергію, негайно припиніть контакт із цим продуктом, помийте руки та обличчя, провітріть приміщення. Запечатайте герметично підозрілий засіб або винесіть його з квартири", - пояснює лікар.

Тарнавська також радить прийняти таблетку від алергії, прополоскати посуд чистою водою, а також промити предмети, на яких могли залишитися сліди мийного засобу.

"Якщо симптоми алергії набули загрозливого характеру, терміново викликайте швидку допомогу", - наголошує дерматолог.

Як можна убезпечити себе від побутової алергії

"Машинне прання краще проводити спеціальними гіпоалергенними засобами без синтетичних компонентів. Побутує думка, що без агресивно діючих речовин плями та сильні забруднення відперуться, тому потрібно змиритися з негативними наслідками використання синтетичних мийних засобів. Але це не правда", - каже Тарнавська.

Вона пояснює, що і без відбілювачів, хлору, фосфатів, ароматизаторів та інших небезпечних інгредієнтів можна ефективно видалити забруднення і не зазнати при цьому ризику алергії.

"Не всі мийні засоби, які називаються гіпоалергенними, справді не викликають алергічних реакцій. Щоб не помилитись у виборі, треба уважно читати склад на упаковці", - говорить лікар.

За словами Тарнавської, ідеальні засоби, що не викликають алергію - натуральне мило, сода, лимонна кислота.

"Вони є абсолютно безпечними. Якщо у вас алергія на мийні засоби для миття посуду, прибирання та прання, вибирайте лише безпечну гіпоалергенну продукцію", - радить дерматолог.